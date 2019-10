UE oficjalnie przedłużyła brexit do 31 stycznia; Donald Tusk: to może być ostatni raz

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk oświadczył we wtorek, że UE27 formalnie zaakceptowała opóźnienie brexitu do końca stycznia 2020 roku. Zaznaczył, że to przedłużenie "może być ostatnie".

Decyzja unijnej "27" została sformalizowana w procedurze pisemnej za porozumieniem z Wielką Brytanią. Jak podkreślono w komunikacie Rady UE, przedłużenie brexitu ma dać więcej czasu na ratyfikację umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty.

Do moich brytyjskich przyjaciół: UE27 formalnie zaakceptowała przedłużenie. Może być ono ostatnie. Proszę, wykorzystajcie ten czas jak najlepiej - napisał Tusk na Twitterze.

Chcę też pożegnać się z wami, jako że moja misja dobiega końca. Będę trzymał za was kciuki - dodał szef RE, którego kadencja wygasa z końcem listopada.