UFG: 3 mln zł zwrócone turystom za imprezy odwołane z powodu pandemii

Pierwsze wypłaty z Turystycznego Funduszu Zwrotów za odwołane z powodu epidemii wycieczki przekroczyły 3 mln zł - podał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. UFG poinformował, że w dużej części wniosków pojawiły się liczne rozbieżności; ich weryfikacja wydłuży czas zwrotu do 4 miesięcy.

"Pierwsze wypłaty za imprezy odwołane z powodu pandemii z Turystycznego Funduszu Zwrotów opiewają na kwotę ponad 3 mln zł, a realizacje kolejnych będą zlecane w następnych dniach, wśród nich jest duża pula wypłat opiewająca na kilkadziesiąt milionów zł" - powiedział PAP rzecznik prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Damian Ziąber.

Dodał, że wypłaty są realizowane według wskazań podróżnych i w kwotach przez nich wykazanych, których wysokości są bardzo różne.

Według rzecznika, w dużej części wniosków złożonych zarówno przez podróżnych jak i organizatorów, wystąpiły braki zgodności danych uniemożliwiające na tym etapie, połączenie wniosków podróżnego z danymi przekazanymi przez przedsiębiorcę.

"Najczęstsze rozbieżności to różnice w datach zawarcia umowy, różne kwoty podawane jako kwoty do zwrotu, niewłaściwa pisownia nazwisk z polskimi znakami diaktrytycznymi, zaokrąglanie kwot, błędy w numerach PESEL, itd. Zdarzało się również kilkukrotne złożenie tych samych wniosków przed przedsiębiorców turystycznych czy składanie wniosków dotyczących klientów, którzy ostatecznie nie zrezygnowali z realizacji imprezy turystycznej, a także składanie wniosków z konta podróżnego innego niż osoby, która zawarła umowę czy podanie błędnego numeru rachunku do zwrotu" - podał.

Jak wyjaśnił Ziąber, choć wiele tych rozbieżności udaje się wyjaśniać na bieżąco, to mając na uwadze skalę błędów i zakres korekt, które muszą być wykonane, okres weryfikacji w przypadku części wniosków musi zostać przedłużony do czterech miesięcy.

Dodał, że UFG zaangażował już dodatkowe zasoby i środki, aby dokonać niezbędnej korekty wszystkich rozbieżności, aczkolwiek może okazać się, że w przypadku części wniosków trzeba będzie złożyć je ponowne.

Jak podkreślił rzecznik, Fundusz poinformuje o tym zainteresowanych. A termin czterech miesięcy został wskazany w ustawie regulującej zwrot środków wpłaconych za imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Liczony jest od daty otrzymania przez Fundusz późniejszego z wniosków podróżnego albo organizatora - wskazał.

Fundusz informuje również, że wypłaty z pozostałych wniosków będą odbywać się cały czas, dlatego podróżni powinny sprawdzać stan środków na rachunkach wskazanych do wypłaty. Informacje nt. aktualnych działań i wypłat znajdują się w portalu www.tfg.ufg.pl.

UFG przypomina, że do mechanizmu zwrotu pieniędzy za odwołane wycieczki potrzebne są trzy rzeczy: wniosek podróżnego, wniosek organizatora imprezy oraz wpłacenie przez niego opłaty w wysokości określonej w ustawie. Dodał, że z powodu trwającej pandemii wnioski należy składać wyłącznie online, po zalogowaniu się na uprzednio założone konto w portalu TFG. Zwroty możliwe są dla tych, którzy nie odebrali rekompensaty (voucher, przesunięcie terminu wycieczki, inna wycieczka, zwrot gotówki) oraz dla wszystkich rodzajów płatności bezgotówkowych oraz przy wpłacie u agenta gotówką.

Jak czytamy na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zapewnia on szczelność krajowego systemu obowiązkowych ubezpieczeń OC oraz stara się ograniczać liczbę nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów, poruszających się po polskich drogach. Prowadzi również ogólnopolską bazę danych ubezpieczeniowych, z której korzystają m.in. zakłady ubezpieczeń do celów taryfikacji umów i likwidacji szkód. UFG zajmuje się też wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Ponadto, wypłaca odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, w których sprawca szkody nie został ustalony.