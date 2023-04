UFG: sprawcy wypadków i posiadacze pojazdów bez OC są dłużni Funduszowi ponad 340 mln zł

Dłużników, którzy są sprawcami wypadków jak i posiadaczami pojazdów bez ubezpieczenia OC, jest w Polsce już blisko 30 tys. Są oni winni Funduszowi łącznie ponad 340 mln zł – przekazał PAP Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak wskazał Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny, ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a w przypadku wypadku bez ważnego ubezpieczenia Fundusz jest zobowiązany do dochodzenia od sprawcy zwrotu wypłaconych pieniędzy w ramach tak zwanego regresu. W 2022 r. UFG osobom poszkodowanym w kolizjach i wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców wypłacił odszkodowania i świadczenia na kwotę ponad 100 mln zł, a od początku działalności ponad 1,5 mld zł.

"Regresem może być obciążony zarówno sprawca (kierujący), jak i posiadacz pojazdu, który nie miał ubezpieczenia. Takich dłużników jest w Polsce już blisko 30 tysięcy i są oni winni Funduszowi łącznie ponad 340 mln zł" - poinformowano.

Fundusz podał, że średnia wartość roszczenia UFG wobec nieubezpieczonego sprawcy kolizji lub wypadku sięga blisko 20 tys. zł. Kilka tysięcy osób ma do zwrotu kwoty w przedziale od 10 do 50 tys. zł, ponad tysiąc osób kwotę przekraczającą 50 tys. zł, a ok. 600 osób jest winnych UFG ponad 100 tys. zł. "Aż 16 osób ma do zwrotu ponad 1 mln zł" - dodano.

Jak przekazano, rekordowy dług wynosi 2,3 mln zł, ale "w tej i podobnych sprawach można spodziewać się dalszych wypłat dla poszkodowanych - np. renta będzie wypłacana dożywotnio i jej koszt również obciąży sprawcę i posiadacza nieubezpieczonego pojazdu". Oceniono, że łączna kwota wypłat w pojedynczej sprawie może sięgnąć nawet 6 czy 8 mln zł. Dla porównania wskazano, iż polisa OC na 12 miesięcy to dla posiadacza pojazdu wydatek na poziomie średnio 500-600 zł.

Fundusz poinformował, że sprawdzenie czy pojazd ma ważną polisę OC jest bezpłatne i można tego dokonać na stronie ufg.pl

"W polu +Sprawdź OC pojazdu+ wystarczy wpisać numer rejestracyjny (lub VIN) oraz wybrać datę, by sprawdzić, czy pojazd w danym dniu jest objęty ochroną. Po sprawdzeniu otrzymamy informację, który ubezpieczyciel wystawił polisę i jej numer" - przekazał UFG.

UFG został powołany do życia na mocy ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej. Zapewnia szczelność krajowego systemu obowiązkowych ubezpieczeń OC i prowadzi szereg działań w celu ograniczenia liczby nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów. Częścią misji UFG jest wypłata odszkodowań oraz świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników, a także w wypadkach i kolizjach, w których sprawca szkody nie został ustalony.

