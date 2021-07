UFG: szybsza wypłata odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach

Nowy system informacyjny, opracowany wspólnie z Policją i Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, umożliwia szybszą wypłatę odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych - poinformował PAP Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Rozwiązanie - jak wyjaśniono - umożliwia wymianę danych między policją a ubezpieczycielami w trybie online, dzięki aż dwie trzecie notatek policyjnych sporządzonych z miejsca kolizji trafia do systemu w czasie krótszym niż dwie godziny od momentu zdarzenia. Dla porównania, rok temu średni czas wprowadzenia notatki wynosił około dwóch dni.

Wskazano, że notatki policyjne są ważnymi dokumentami umożliwiającymi zakładom ubezpieczeń weryfikację zgłaszanych do nich szkód i wypłatę odszkodowań. Żeby go przyspieszyć, wszystkie notatki mają być sporządzane w formie elektronicznej, forma papierowa jest dopuszczalna tylko w określonych przypadkach.

"Projektując wspólnie z Policją i Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych system umożliwiający przekazywanie online notatek policyjnych zakładom ubezpieczeń braliśmy pod uwagę potrzeby i możliwości wszystkich zainteresowanych. W pierwszym etapie, który uruchomiliśmy pod koniec 2018 r., chodziło o skrócenie samego procesu wymiany danych, które wcześniej przekazywane były na nośnikach fizycznych. Cieszymy się, że Policja zrobiła następny krok i od początku maja tego roku korzysta z funkcjonalności mobilnej, co nie tylko przyspieszy przekazywanie notatek ubezpieczycielom, ale też poprawi jakość zawartych w nich informacji" - powiedziała prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Małgorzata Ślepowrońska.

Z kolei - jak wskazał prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Mariusz Wichtowski - proponując kilkanaście lat temu wprowadzenie ustawowego obowiązku przekazywania przez Policję danych o wypadkach drogowych, PBUK i UFG brały pod uwagę nie tylko zmiany unijnej dyrektywy komunikacyjnej, ale też chciały być jednym z pierwszych rynków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które takie rozwiązanie zaadaptują. "Dzięki sukcesywnie i skutecznie rozwijanej platformie UFG mamy obecnie dostęp do danych o wypadkach w czasie rzeczywistym, a także możliwość ich weryfikacji przez zakłady ubezpieczeń" - powiedział Wichtowski.

Obecnie - jak zaznaczono w informacji - policja ma w dyspozycji ok. 9 tys. urządzeń mobilnych umożliwiających sporządzanie notatek w postaci elektronicznej. Każdy patrol powinien już posiadać takie urządzenie i rejestrować notatki wyłącznie elektronicznie. Dodano, że moduł mobilny jest zintegrowany z rejestrami publicznymi takimi jak PESEL i CEPiK, automatycznie zapisuje współrzędne GPS z miejsca zdarzenia, a wszystkie wprowadzone dane zapisują się natychmiast w centrali. "Zakłady ubezpieczeń, w których polisy OC mieli wykupione uczestnicy zdarzenia, mają dostęp do policyjnych notatek średnio już po 7 minutach od chwili wprowadzenia ich do systemu" - czytamy.

Napisano, że UFG przygotował i udostępnił rozwiązanie informatyczne, natomiast administratorem danych z notatek policyjnych na potrzeby firm ubezpieczeniowych jest PBUK. To tej instytucji - zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK - Policja przekazuje informacje dotyczące poszczególnych wypadków i zdarzeń drogowych.

W notatkach znajdują się m.in. informacje o czasie i miejscu zdarzenia drogowego, jego okolicznościach oraz o uczestniczących w nim pojazdach, jak również o tym, gdzie ich właściciele wykupili ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Zaznaczono, że informacje te są udostępniane za pośrednictwem UFG wyłącznie tym zakładom ubezpieczeń, które wystawiły polisę OC pojazdów biorących udział w kolizji bądź wypadku. Z

Napisano, że z systemu notatek policyjnych skorzystało do tej pory dwudziestu dwóch ubezpieczycieli. Według danych na koniec czerwca 2021 r., przekazali oni do systemu ponad 408 tysięcy zleceń pobrań, zaś łączna liczba pobranych notatek ze zdarzeń drogowych to ponad 78 milionów. "Szybszy obieg notatek i wymiana ich między zainteresowanymi stronami ma w zamierzeniu projektantów systemu przyspieszyć wypłatę odszkodowań ofiarom wypadków drogowych" - zaznaczono.

