UFG: w I kw. 2022 roku poniedziałki i czwartki najbardziej kolizyjne

Do ponad 35 proc. wszystkich kolizji skutkujących zgłoszeniem szkody w I kw. br. dochodziło w poniedziałki lub czwartki - podał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Statystyki wskazują, że najbezpieczniejsze są soboty i niedziele.

Z danych Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że posiadacze pojazdów w pierwszym kwartale br. zgłosili do ubezpieczycieli prawie 425 tys. szkód - z tego ok. 240 tys. z OC i 185 tys. z tytułu ubezpieczenia AC.

Do największej liczby zdarzeń skutkujących zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela dochodziło w poniedziałki i czwartki. W te dni tygodnia miało miejsca łącznie 35 proc. wszystkich szkód zarówno z OC, jak i AC. Najmniej kolizyjne były soboty i niedziele, kiedy to natężenie ruchu bywa zwykle dużo niższe niż w dni robocze (łącznie 16,6 proc. zaistniałych szkód z OC i 19,4 proc. szkód z AC) - podano.

Według UFG wartość wypłaconych odszkodowań z polis komunikacyjnych przekroczyła w pierwszym kwartale 3,5 mld zł (o 0,2 mld zł więcej rdr). Blisko połowa (1,7 mld zł) wypłacona została z polis OC za szkody w mieniu, 335 mln zł - za szkody na osobach. Natomiast wypłaty z polis AC sięgnęły 1,5 mld zł.

Damian Ziąber z UFG zwrócił uwagę, że w razie spowodowania kolizji albo wypadku nieubezpieczony sprawca będzie musiał ponieść koszty odszkodowania z własnej kieszeni.

"Średnia wartość takiego roszczenia wobec nieubezpieczonych kierowców wynosi obecnie 17,7 tys. zł" - przekazał, zastrzegając, że nierzadko kwoty te są wyższe nawet w przypadku drobnych stłuczek. "Przekonał się o tym nieubezpieczony kierowca, który podczas zmiany pasa ruchu spowodował kolizję z pojazdem marki Bentley, wyrządzając z pozoru niewielką szkodę, tzw. obcierkę. Wartość wypłaconego przez UFG odszkodowania sięgnęła ponad 120 tys. zł, które teraz ma do zwrotu sprawca" - powiedział Ziąber.

Przypomniał, że OC jest obowiązkowe, a zadaniem Funduszu jest kontrolowanie, czy posiadacze wszystkich pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce dopełnili obowiązku jego posiadania.

Dodał, że to nie jedyne zadanie UFG. "Gromadzi on również i przetwarza dane dotyczące polis komunikacyjnych OC i AC, a także zdarzeń drogowych skutkujących wypłatą odszkodowania. UFG pełni rolę ośrodka informacji dla zakładów ubezpieczeniowych, które przesyłają do niego zapytania dotyczące historii ubezpieczeniowej konkretnych klientów, zaś Fundusz w trybie zdalnego dostępu udziela tych informacji" - wyjaśnił.

Według eksperta zakłady ubezpieczeń bardzo chętnie korzystają z danych gromadzonych przez Fundusz. W 2021 roku skierowali do Ośrodka Informacji UFG 1,17 mld zapytań, to jest ponad 150 mln więcej niż rok wcześniej.

"Coraz chętniej z narzędzi udostępnianych przez UFG korzystają także obywatele. Wystarczy wejść na portal ufg.pl, podać numer rejestracyjny bez konieczności podawania danych osobowych, aby dowiedzieć się, czy dany pojazd posiada ważną polisę OC oraz który zakład ubezpieczeń ją wystawił" - zaznaczył Ziąber. Dodał, że usługa jest bezpłatna.

Jak poinformował ekspert, w 2021 roku OC pojazdów było sprawdzane za pośrednictwem portalu rekordowe 14,3 mln razy. "Jest wiele sytuacji, w których warto skorzystać z tej usługi - gdy chcemy sprawdzić ważność polisy sprawcy wypadku, samochodu, który chcemy kupić lub wypożyczyć, albo własnego pojazdu, jeśli nie jesteśmy pewni terminu" - wyjaśnił.

Przypomniał, że wiedza ta jest o tyle istotna, że OC ppm jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym, a za jego brak bądź dopuszczenie do przerwy w ochronie ubezpieczeniowej grożą dodatkowe opłaty.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi ogólnopolską bazę danych ubezpieczeniowych, z której korzystają m.in. zakłady ubezpieczeń do celów taryfikacji umów i likwidacji szkód. Fundusz zajmuje się też wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. UFG wypłaca również odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, w których sprawca szkody nie został ustalony.

