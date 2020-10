UFG: wartość złożonych wniosków o zwrot za odwołane wycieczki przekroczyła 184 mln zł

Organizatorzy turystyczni złożyli już kilkadziesiąt tysięcy wniosków na kwotę ponad 184 mln zł, o zwrot z Turystycznego Funduszu Zwrotów za odwołane z powodu epidemii wycieczki - podał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Po pozytywnej weryfikacji wniosków Fundusz ma 14 dni na zlecenie zwrotu.

"Mamy za sobą pierwsze dwa tygodnie obowiązywania ustawy umożliwiającej podróżnym występowanie o zwrot środków za imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii. Już teraz możemy powiedzieć, że zainteresowanie jest olbrzymie, co widać po liczbie wniosków złożonych przez podróżnych i organizatorów oraz po liczbie kontaktów z Funduszem" - powiedział PAP rzecznik prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Damian Ziąber.

Jak podał, do tej pory organizatorzy turystyczni przesłali do UFG - przy którym działa Turystyczny Fundusz Zwrotów (TFZ) - kilkadziesiąt tysięcy wniosków, z czego dotąd wyodrębniono już niemal 60 tys. unikalnych danych podróżnych do weryfikacji.

Dodał, że sami podróżni złożyli dotąd ponad 46 tys. wniosków. Wyjaśnił przy tym, że ustawa przewiduje, iż wnioski o zwrot muszą składać samodzielnie podróżni oraz organizatorzy wycieczek.

Rzecznik wskazał, że od momentu złożenia późniejszego wniosku (organizatora albo podróżnego) Fundusz ma 30 dni na weryfikację danych i sprawdzenie czy informacje się zgadzają i czy płatności miały miejsce, a następnie - jeśli weryfikacja jest poprawna - 14 dni na zlecenie wypłaty środków na rachunek podróżnego. "Środki będzie wypłacał Bank Gospodarstwa Krajowego" - zaznaczył.

Rzecznik UFG przypomniał, że do mechanizmu zwrotu pieniędzy za odwołane wycieczki potrzebne są trzy rzeczy: wniosek podróżnego, wniosek organizatora imprezy oraz wpłacenie przez niego opłaty w wysokości określonej w ustawie. Przypomniał również, że z powodu trwającej pandemii wnioski należy składać wyłącznie online, po zalogowaniu się na uprzednio założone konto w portalu TFG (www.tfg.ufg.pl).

Dodał, że zwroty możliwe są dla tych, którzy nie odebrali rekompensaty (voucher, przesunięcie terminu wycieczki, inna wycieczka, zwrot gotówki) oraz dla wszystkich rodzajów płatności bezgotówkowych oraz przy wpłacie u agenta gotówką.

Dla podróżnych i organizatorów Fundusz przygotował również specjalny serwis internetowy z informacjami nt. zwrotu środków: https://tfg.ufg.pl/tresc/34/Koronawirus_zwroty_wplat_dla_podroznych Znajduje się tam również wykaz ponad 100 najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

Nowela ustawy z 17 września, tzw. druga tarcza turystyczna, która weszła w życie 1 października br. wprowadziła kilka rozwiązań mających pomóc branży turystycznej. Chodzi m.in. o Turystyczny Fundusz Zwrotów przy Ubezpieczonym Funduszu Gwarancyjnym, który ma za zadanie zwracać turystom pieniądze za odwołaną wycieczkę.

Nowe przepisy wprowadziły ponadto Turystyczny Fundusz Pomocowy, który ma zabezpieczać biura turystyczne w przyszłości. Chodzi np. o taką sytuację, jak miała miejsce w przypadku koronawirusa.

Nowelizacja wprowadziła także postojowe i zwolnienie ze składek ZUS dla przewoźników autokarowych, osób prowadzących działalność kulturalną i artystyczną, gestorów bazy hotelowej czy agentów turystycznych.

Jak czytamy na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zapewnia on szczelność krajowego systemu obowiązkowych ubezpieczeń OC oraz stara się ograniczać liczbę nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów, poruszających się po polskich drogach. Prowadzi również ogólnopolską bazę danych ubezpieczeniowych, z której korzystają m.in. zakłady ubezpieczeń do celów taryfikacji umów i likwidacji szkód. UFG zajmuje się też wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Ponadto, wypłaca odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, w których sprawca szkody nie został ustalony.