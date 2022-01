Ugody i pozwy nie wystarczą. Frankowy bagaż coraz mocniej ciąży bankom

Ryzyko prawne walutowych (frankowych) kredytów mieszkaniowych pozostaje głównym ryzykiem dla stabilności finansowej w Polsce. Banki stopniowo zwiększają tempo tworzenia rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych, a rezerwy te obciążają ich wyniki finansowe.

Kolejne rezerwy

- Niektóre z banków wybierają również ścieżkę ugodową z kredytobiorcami, którzy nie wszczęli postępowania w odniesieniu do ważności umowy kredytu lub pożyczki - poprzez zaproszenie do programu ugód na - po pierwsze - warunkach zaproponowanych przez Przewodniczącego KNF lub - po drugie - warunkach indywidualnie ustalanych przez banki -- wyjaśnia Wojciech Hann. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska wyraziło zgodę na przystąpienie banku do programu ugód z klientami posiadającymi zabezpieczone hipotecznie kredyty denominowane lub indeksowane do waluty obcej, przewidującego możliwość zawierania ugód dotyczących takich umów, obejmujących przewalutowanie kredytów do waluty polskiej. Bank zakłada, że program ugód rozpocznie się od 31 stycznia 2022 r.Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu Credit Agricole Bank Polska zwraca uwagę, że TSUE zachowuje znaczącą powściągliwość w precyzyjnym określeniu, jak należy rozwiązać problem kredytów frankowych.- Jednakże w ostatnich orzeczeniach TSUE można odszukać dążenie do przywrócenia równowagi pomiędzy bankiem a klientem. Takie podejście sprzyja rozwiązaniom ugodowym. Trzeba mieć natomiast świadomość, że każdy jednoznaczny wyrok unijnego trybunału lub polskiego Sądu Najwyższego, przez jedną lub drugą ze stron będzie uznany za krzywdzący – mówi Piotr Kwiatkowski.Adrian Sejdak, zastępca dyrektora generalnego Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, uważa, że w przypadku problemu kredytów frankowych - biorąc pod uwagę rosnącą liczbę pozwów oraz różnorodność wyroków TSUE i brak wyroku SN - mamy spore ryzyko, że ta kwestia będzie nadal negatywnie oddziaływać na sytuację banków.- Bez systemowego rozwiązania tego problemu z dużym prawdopodobieństwem należy zakładać potrzebę utworzenia kolejnych rezerw na przegrane sprawy w sądach - jest zdania Adrian Sejdak.W opinii Andrzeja Powierży, analityka Domu Maklerskiego Banku Handlowego, ostateczny koszt rozwiązania kwestii kredytów frankowych będzie zależeć od tego, ilu klientów pójdzie do sądów, a ilu zawrze ugody z bankami - i jakie będą ostateczne koszty jednostkowe przegranej przez bank sprawy sądowej i ugody.- Obawiam się, że rosnąca liczba prawomocnie wygranych spraw może zachęcać niezdecydowanych do pozywania banków, a nie spodziewam się, aby sądy przyznawały bankom wynagrodzenie za korzystanie z kapitału... Kluczowe w tej kwestii będą wyroki sądów powszechnych, bo - moim zdaniem - małe są szanse na uchwałę SN w tej sprawie, a oczekiwany jesienią bieżącego roku wyrok TSUE może nie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o sposób rozliczenia upadłej umowy kredytu frankowego - wskazuje Andrzej Powierża.Jego zdaniem rosnąca różnica pomiędzy polskimi i szwajcarskimi stopami procentowymi zniechęca do zawierania ugód zakładających przewalutowanie kredytu na złote.- Dlatego zakładam dalszy istotny wzrost liczby nowych pozwów i jeszcze szybszy - wartości rezerw tworzonych przez banki (dla 8 analizowanych przeze mnie banków: do 20 mld zł w 2022 r. z ok. 6 mld zł w 2021 r. i ok. 10 mld zł w 2020 r.). Od 2020 r. rezerwy na ryzyko prawne kredytów walutowych istotnie wpływają na wyniki niektórych banków. W moim scenariuszu w 2022 r. mogą zacząć negatywnie wpływać na współczynniki kapitałowe niektórych banków i zmuszać je do ograniczenia aktywności biznesowej i/lub podwyższenia kapitału - dodaje analityk Domu Maklerskiego Banku Handlowego.