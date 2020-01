Ujazdowski: odebranie Senatowi funduszy na Polonię jest wyrazem upartyjnienia polityki polonijnej

Zła idea odebrania Senatowi możliwości wspierania aktywności polonijnej jest wyrazem "zawziętości, pazerności i upartyjnienia polityki polonijnej", która powinna być prowadzona w duchu państwowym ponad podziałami - powiedział w czwartek senator Kazimierz Michał Ujazdowski (KO).

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało poprawkę do projektu budżetu na 2020 r., która zakłada przeniesienie ponad 100 mln zł środków przeznaczonych na Polonię z gestii Senatu m.in. do KPRM, MRPiPS, MEN, MSZ, MKiDN. Poprawka została zgłoszona do Biura Analiz Sejmowych we wtorek, a w czwartek na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych została przyjęta.

Ujazdowski odnosząc się w czwartek na briefingu w Senacie, do decyzji sejmowej komisji o przyjęciu poprawki podkreślił: "Chcę powiedzieć, że Senat był dobrze oceniany jako instytucja, która potrafi robić to kompetentnie, z wyczuciem specyfiki i wartości inicjatyw polonijnych i jako instytucja, która potrafi przestrzegać i demonstruje wrażliwość w odniesieniu do różnorodności działań polonijnych".

"Senat był dobrze oceniany - także przez PiS, a nawet może najmocniej przez PiS - do momentu, w którym PiS dysponowało większością polityczną w Senacie. Dlatego ta zła idea, by odebrać Senatowi możliwość wspierania aktywności polonijnej musi być potraktowana bardzo negatywnie. W moim przekonaniu jest to wyraz zawziętości, pazerności i upartyjnienia polityki, która powinna być prowadzona w duchu państwowym ponad podziałami" - mówił Ujazdowski.

Zapowiedział, że Senat nie podzieli tego stanowiska. "Na pewno pracując nad budżetem zgłosimy poprawkę przywracającą odpowiedzialność Senatu za wspieranie Polonii" - podkreślił Ujazdowski.

Sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak pytany wcześniej przez dziennikarzy w Sejmie o przesunięcie środków na Polonię podkreślił: "Jeśli Senat pod wodzą Platformy Obywatelskiej, opozycji totalnej, daje wyraźne sygnały, że chce prowadzić alternatywną wobec wskazanego przez Konstytucję rządu do prowadzenia polityki zagranicznej, no to trzeba reagować. Robimy to po to, żeby Polonia nie była przedmiotem gier politycznych, tylko żeby mogła w sposób skoordynowany wspólnie z państwem polskim działać na rzecz Polski, żeby była ważnym partnerem. Po to wzrosły za naszych rządów tak bardzo wydatki na Polonię, Przypomnę, że z 50-u kilku milionów do 130, a więc 110 w Senacie i prawie 20 milionów przez MSZ, przez działania konsularne".