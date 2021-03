UKE: 73 proc. osób powyżej 60. roku życia korzysta z internetu

73 proc. osób powyżej 60. roku życia korzysta z internetu mobilnego lub stacjonarnego, 53 proc. używa telefonów stacjonarnych, a 92 proc. telefonów komórkowych - wynika z badania ankietowego przygotowanego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jak napisano w raporcie z badania osób w wieku 60 lat i więcej na podstawie badań ankietowych opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz oceny preferencji konsumentów, czas pandemii zwiększył zapotrzebowanie seniorów na usługi telekomunikacyjne - tak zadeklarowała co trzecia badana osoba. Największym zainteresowaniem cieszyło się korzystanie z tradycyjnych połączeń głosowych. Stan epidemii nie wpłynął natomiast istotnie na wybór operatora.

Z badania wynika, że osoby starsze wciąż korzystają z telefonii stacjonarnej: 53 proc. pytanych seniorów używa telefonów stacjonarnych. Dla 60 proc. z nich posiadanie telefonu stacjonarnego jest istotną kwestią. Przyzwyczajenie jest głównym powodem korzystania z tej usługi. Drugim powodem korzystania jest rozpowszechnienie wśród znajomych i rodziny numeru telefonu.

Mimo wszystko - wskazano w raporcie - wśród seniorów prym wiedzie korzystanie z telefonii mobilnej. Aż 92 proc. osób w wieku powyżej 60 lat deklaruje korzystanie z telefonów komórkowych.

Jednocześnie 73 proc. osób powyżej 60. roku życia korzysta z internetu mobilnego lub stacjonarnego. Aż 90 proc. z tej grupy przyznaje, że korzystanie z dostępu do sieci jest dla nich ważne, a w czasie pandemii COVID-19 średnia liczba godzin spędzanych w internecie wzrosła z 2,9 do 3,6.

Jak napisano w raporcie, 46 proc. osób starszych korzystających z usług telefonii komórkowej używa komunikatorów internetowych. Najpopularniejsze komunikatory wśród tej grupy badanych to Messenger i WhatsApp. Największe korzyści, jakie seniorzy dostrzegają w komunikatorach internetowych, to bezpłatny dostępu do tego typu aplikacji oraz stabilne połączenie, jakie oferują.

Zainteresowanie komunikatorami w czasie pandemii wzrosło: z badania wynika, że prawie połowa użytkowników korzysta z nich częściej. Taki sam odsetek przyznaje, że częściej korzysta teraz z programów i aplikacji do wideokonferencji.

Jednocześnie nieco ponad jedna czwarta seniorów biorących udział w badaniu deklaruje, że nie korzysta z komputera. Najczęściej nie odczuwają oni takiej potrzeby, choć aż 38 proc. osób starszych nie posiada sprzętu komputerowego.