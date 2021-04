UKE: liczba kart SIM logujących się do zagranicznych sieci spadła do około 17 proc.

Liczba kart SIM polskich operatorów logujących się do zagranicznych sieci komórkowych spadła w 2020 roku do około 17 proc. z około 30 proc. rok wcześniej - poinformował we wtorek Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

"2020 rok stał pod znakiem znacznego ograniczenia mobilności ludzi na całym świecie. Dobitnie pokazują to dane dotyczące korzystania roamingu przez klientów polskich sieci komórkowych. W 2019 około 30 proc. kart SIM obsługiwanych przez polskich operatorów logowało się w zagranicznych sieciach, kiedy rok później było to już tylko około 17 proc." - napisano w komunikacie.

Jak informuje UKE pandemia Covid-19 i ograniczenia związane z przemieszczeniem się, wpłynęły na wykorzystanie usług w roamingu.

"Polacy znacznie mniej wyjeżdżali za granicę, ale widać również jeszcze większą niż w latach poprzednich dominację kierunków zarobkowych. Niezmienną popularnością cieszą się Niemcy, gdzie Polacy wykorzystują mniej więcej takie wolumeny usług, jak we wszystkich pozostałych krajach EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) łącznie. Mówiąc inaczej - połowę roamignowego ruchu Polaków na obszarze EOG, zarówno jeśli chodzi o połączenia, jak i wiadomości oraz transmisję danych, obsługują niemieckie sieci" - podaje UKE.

Z danych UKE wynika, że Włochy, dotychczas zajmujące czwarte miejsce, nie znalazły się w 2020 r. w pierwszej 5-tce, po spadku wykorzystania o ponad 20 proc. w ujęciu rocznym. Ich miejsce zajęła Belgia, gdzie zużycie np. w przypadku transmisji danych wzrosło o 47 proc., mimo że było i tak niższe niż we Włoszech w 2019 r.

W komunikacie wskazano, że wpływ pandemii widoczny jest szczególnie w drugim kwartale 2020 r., kiedy to spadło wykorzystanie usług w roamingu aktywnym.

"Porównując z rokiem ubiegłym mamy spadki zużycia rzędu 16 proc. w przypadku połączeń głosowych i 10 proc. w przypadku transmisji danych. W skali całego roku Przełożyło się to na efektywne spadki wykorzystania usług głosowych i SMS-ów. W całym 2020 r., jedynie w przypadku transmisji danych obserwujemy wzrost o 18 proc. wynikający z generalnie rosnącego zapotrzebowania na tę usługę, widocznego również w przypadku zużycia krajowego. Tempo tego wzrostu w 2020 r. jest jednak wyraźnie niższe niż w 2019 (ok. 40 proc.)" - czytamy w komunikacie.

Dodano, że roaming pasywny pokazuje znaczne spadki w ujęciu rocznym dla wszystkich usług (-9 proc. transmisja danych, -17 proc. głos i -36 proc. SMS), co oznacza mniejsze korzystanie z usług roamingu przez obcokrajowców przebywających w Polsce, a tym samym niższe przychody hurtowe dla polskich operatorów infrastrukturalnych.

UKE informuje, że czterech największych operatorów działających na polskim rynku telefonii mobilnej, mimo pandemii, osiągnęło na przestrzeni ostatnich dwóch lat (2019 - 2020) dodatni wynik finansowy ze świadczenia usług roamingu w EOG.

"W przypadku operatorów wirtualnych, co do zasady wynik jest ujemny, głównie przez brak możliwości osiągania przychodów hurtowych (nie posiadają sieci, do której logowaliby się obcokrajowcy), a także ograniczone możliwości negocjowania hurtowych stawek kosztowych poniżej maksymalnych, regulowanych pułapów ze względu na względnie małą skalę działalności" - podaje urząd.

