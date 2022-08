UKE: pięciu przedsiębiorców ukaranych za nielegalne udostępnianie częstotliwości radiowych

Prezes UKE nałożył kary na pięciu przedsiębiorców, którzy niezgodnie z uprawnieniami udostępniali przyznane w pozwoleniu radiowym częstotliwości innym podmiotom. Kary sięgają od 5 tys. do blisko 17 tys. zł - poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej we wtorek.

Jak poinformowano we wtorkowym komunikacie, prezes UKE ustalił, że pięciu przedsiębiorców prowadziło zorganizowaną działalność, w ramach której oferowali i odpłatnie udostępniali innym podmiotom udostępnione im częstotliwości.

"Udostępnianie częstotliwości przyznanej w pozwoleniu radiowym osobom trzecim, tj. innym podmiotom niż wymienione w pozwoleniu radiowym na podstawie czynności cywilnoprawnej, z jednoczesnym zachowaniem tytułu administracyjnoprawnego do wykorzystywania częstotliwości (tj. pozwolenia radiowego) oznacza wykorzystywanie częstotliwości niezgodnie z posiadanymi uprawnieniami" - wyjaśniono w informacji opublikowanej we wtorek na stronie UKE.

"Pozwolenie radiowe uprawnia jego dysponenta wyłącznie do osobistego używania urządzeń radiowych i wykorzystywania przyznanych częstotliwości w ramach pracy tych urządzeń. Dodatkowo uprawnienia wynikające z pozwolenia radiowego mogą być przenoszone na inne podmioty jedynie w trybie art. 122 Pt, zgodnie z którym zmiany podmiotu uprawnionego dokonuje Prezes UKE w drodze decyzji administracyjnej" - dodano.

"Dysponent pozwolenia radiowego nie jest (...) uprawniony do udostępniania częstotliwości innym podmiotom do wykorzystania. Oznacza to, że udostępniając częstotliwości osobom trzecim, podmiot uprawniony wykorzystuje częstotliwości niezgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami, a tym samym narusza przepis art. 209 ust. 1 pkt 9 Pt, w związku z czym podlega karze pieniężnej" - podkreślił Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Jak poinformowano, oceniając zakres naruszenia prezes UKE zwrócił uwagę, że bezpośrednią konsekwencją stwierdzonych nieprawidłowości była możliwość naruszenia ładu w gospodarce częstotliwościami.

"Z uwagi na wysoce niepożądane skutki naruszenia polegające na dopuszczeniu możliwości korzystania z częstotliwości radiowych przez znaczną liczbę niezweryfikowanych przez Prezesa UKE i nieuprawnionych do tego podmiotów, stwierdzono, że zakres oraz skutki naruszenia przemawiały za nałożeniem kar pieniężnych" - uzasadniono.

Z komunikatu wynika, że przy ustalaniu wysokości kary prezes UKE wziął pod uwagę m.in. dotychczasową działalność podmiotów, a w szczególności fakt, że przedsiębiorcy zaprzestali naruszeń. Wpłynęło to na zmniejszenie wymiaru kar. Ich wysokość wyniosła finalnie od 5 tys. do prawie 17 tys. zł - wskazano.

Decyzje nie są prawomocne, a ukarani przedsiębiorcy mogą odwołać się do sądu - zaznaczył UKE.

