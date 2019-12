UKE rozpoczęło akcję edukacyjną dot. korzystania z internetu przez dzieci

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął akcję edukacyjną skierowaną do dzieci i ich opiekunów, w ramach której ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami w sieci i uczy jak odpowiedzialnie korzystać z internetu.

Według badań cytowanych w komunikacie UKE, prawie 9 na 10 dzieci korzysta na co dzień z internetu, po to by grać online (69 proc.), słuchać muzyki (59 proc.) oraz oglądać filmów (53 proc.). Z badania konsumenckiego dzieci przeprowadzonego przez firmy Danae i Realizacja na zlecenie UKE wynika, że nieodpowiednie do wieku treści, jakie dzieci najczęściej napotykały w sieci, to przemoc i okrucieństwo, nagość oraz akty seksualne. Według przeważającej części rodziców, w internecie jest zbyt dużo przemocy, seksu i przekleństw. Przy czym mniej niż połowa rodziców stosuje kontrolę rodzicielską w kontekście korzystania przez dzieci z internetu.

UKE wskazuje, że efektem kontaktu z nieodpowiednimi treściami mogą być problemy z nauką, zaburzenia emocjonalne, wyobcowanie, kompleksy oraz problemy zdrowotne. Dlatego tak istotna jest edukacja dzieci i ich opiekunów w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu.

Akcja "Klikam z głową #keepCTRL" skierowana do dzieci w klasach 6-8, ma na celu zwrócenie uwagi na takie zjawiska jak wyzwania w sieci, sexting/sextortion, hejt oraz FOMO (ang. Fear of Missing Out - lęk użytkowników mediów społecznościowych, że coś ich ominie, jeśli nie będą stale sprawdzać aplikacji), MOMO (ang. Mystery of Missing Out - lęk, że znajomi nie piszą i zastanawianie się, dlaczego), FOJI (ang. Fear Of Joining In - lęk przed publikowaniem postów w mediach społecznościowych) i JOMO (ang. - Joy Of Missing Out - radość płynąca z niekorzystania z serwisów społecznościowych).

W ramach kampanii edukacyjnej UKE powstały cztery filmy ukazujące wyżej wymienione zjawiska. Będą one pokazywane młodzieży podczas specjalnych zajęć prowadzonych w szkołach w całej Polsce. Pokazom będą towarzyszyć spotkania z ekspertami UKE, którzy doradzą jak chronić się przed cyberprzemocą. Pilotażowe zajęcia prowadzimy od września w województwie mazowieckim. Od grudnia kampania startuje na terenie całej Polski.