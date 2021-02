UKE uregulował dostęp firm telekomunikacyjnych do słupów energetycznych

UKE wydał decyzję regulującą wykorzystanie przez operatorów telekomunikacyjnych słupów energetycznych, określającą m.in. procedury współpracy i opłaty - podano w czwartek na stronie Urzędu. Decyzja ma ułatwić współpracę obu stronom.

Według komunikatu, prezes UKE wydał decyzje określające warunki zapewnienia dostępu do słupów pięciu operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD): Tauron, Innogy, PGE Dystrybucja, Enea i Energa. Decyzje te, wydane 12 lutego, określają ramowe procedury współpracy, m.in. prawa i obowiązki stron, procedury zawierania i rozwiązywania umów, zasady dostępu do słupów i ich wykorzystania.

Ustalone zostały też opłaty za dostęp do słupów niskiego napięcia na poziomie 1,73 zł (opłata miesięczna per słup, per kabel) i średniego napięcia na poziomie 2,75 zł (opłata naliczana jak przy słupach niskiego napięcia).

Jak podał UKE, opłaty te odpowiadają kosztom związanym z utrzymaniem udostępnianej infrastruktury, a przygotowane wzorce w dużej części bazują na już sprawdzonych w praktyce mechanizmach współpracy. W ocenie urzędu umożliwiają one firmom telekomunikacyjnych efektywny dostęp do infrastruktury z jednej strony, a z drugiej - nie stanowią nieuzasadnionego i nieproporcjonalnego obciążenia dla OSD.

"Jeżeli więc na tym tle pojawią się spory, to ich liczba powinna być ograniczona, a konieczność jego rozstrzygnięcia w drodze decyzji indywidualnej wynikać z precedensowego przedmiotu sporu" - napisano w informacji na temat decyzji.

Urząd, uzasadniając potrzebę uregulowania tej kwestii, wskazał, że tylko 9 proc. słupów będących w dyspozycji operatorów sieci dystrybucyjnych jest udostępnianych przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, podczas gdy popyt jest znacznie większy. Według UKE operatorzy sieci dystrybucyjnych (OSD) zawarli do końca 2020 r. prawie 1900 umów na udostępnienie słupów w celu podwieszania infrastruktury telekomunikacyjnej. Kontrakty te dotyczyły prawie 600 tys. słupów niskiego i średniego napięcia. Tymczasem z danych w posiadaniu UKE wynika, że szacowane zapotrzebowanie w zakresie słupów tylko niskiego napięcia przekroczy 1,1 mln sztuk. Popyt ten związany jest z szerokimi inwestycjami realizowanymi z wykorzystaniem środków publicznych (POPC), jak i także działaniami własnymi operatorów telekomunikacyjnych.

Według UKE spory pomiędzy firmami telekomunikacyjnymi i energetycznymi w tej kwestii dotyczyły nie tylko stawek.

"Prowadząc postępowania dotyczące ustalenia warunków zapewnienia dostępu do słupów OSD zapytaliśmy o bariery we współpracy zarówno PT, jak i OSD. PT wskazali na nieuzasadnione bądź nieproporcjonalne wymogi OSD w zakresie technicznych aspektów udostępniana słupów (np. każde prace wykonywane w technologii prac pod napięciem, obowiązek dokonania inwentaryzacji słupów i obliczeń wytrzymałościowych przez PT) czy też wymogi nie mające pokrycia w przepisach prawa (posiadanie pozwolenia na budowę). OSD podkreślali natomiast konieczność zachowania możliwości świadczenia usługi podstawowej - dostawy energii elektrycznej oraz bezpieczeństwa z uwagi na prace przy urządzeniach pod napięciem" - wskazał UKE.

Według Urzędu dzięki nowej regulacji przedsiębiorcy telekomunikacyjni uzyskują możliwość przyspieszania procesu inwestycyjnego, redukcji kosztów poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury, a OSD mają dodatkowy przychód z posiadanej infrastruktury, a mogą jeszcze bardziej wykorzystać okoliczność współpracy z sektorem telekomunikacyjnym.