UKE: większość dzieci gra w gry komputerowe, częściej grają chłopcy

Większość dzieci w wieku od 7 do 14 lat gra w gry komputerowe. Twierdzącej odpowiedzi na pytanie o granie w gry udzieliło 72,9 proc. dzieci i 70,4 proc. rodziców zapytanych o to, czy ich dzieci to robią.

Dane takie zaprezentowano w opublikowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej badaniu konsumenckim przeprowadzonym wśród dzieci i ich rodziców.

Częściej w gry komputerowe grają chłopcy (82,0 proc.) od dziewczynek (63,2 proc.).

Dzieci najczęściej grają na laptopie/notebooku. Tak wskazało 43,4 proc. dzieci i 46,6 proc. rodziców. Do gry na smartfonach przyznało się 36,8 proc. badanych dzieci.

Według badania dzieci najczęściej grają w gry przygodowe, sportowe oraz strategiczne.

Niemal połowa dzieci gra codziennie, maksymalnie 2 godziny. Chłopcy częściej niż dziewczynki grają codziennie od 2 do 3 godzin. Natomiast dzieci wieku 7-9 lat częściej mają ograniczone granie do wybranych dni, np. w weekendy.

