UKNF przygląda się zmianom w polisach z funduszem kapitałowym

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygląda się zmianom w polisach z funduszem kapitałowym – napisano w odpowiedzi na pytania PAP dotyczące podmiotów, które nakłaniają klientów ubezpieczycieli do wypowiadania lub zmian polis z funduszem kapitałowym.

W połowie września Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) opublikował ostrzeżenie dotyczące podmiotów nakłaniających klientów posiadających umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (umowy ubezpieczenia z UFK) do zmiany lub wypowiedzenia tych umów. Podmioty te miały powoływać się na interwencję produktową KNF, która nakazywała firmom ubezpieczeniowym redukcję opłat pobieranych od polis z UFK.

"Z uwagi na ustawową tajemnicę zawodową UKNF nie jest uprawniony do podania szczegółowych informacji o podmiotach, który sprawa dotyczy" - odpowiedział Urząd KNF na pytanie PAP o to, jakie konkretnie podmioty prowadzą działalność, której dotyczyło ostrzeżenie.

Z odpowiedzi, jakie uzyskała PAP wynika, że UKNF jest w trakcie sprawdzania, na korzyść jakich firm działają podmioty, których dotyczyło ostrzeżenie.

"UKNF monitoruje sytuację i będzie obserwować dynamikę zmian umów ubezpieczenia. UKNF podjął działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji, jest też w kontakcie z zakładami ubezpieczeń, których dotyczyły napływające do UKNF zgłoszenia. W toku dalszych działań, w ramach nadzoru bieżącego oraz pojawienia się nowych okoliczności tej sprawy, adekwatnie do wagi identyfikowanych ryzyk, UKNF może użyć dostępnych mu narzędzi oddziaływania" - czytamy w odpowiedzi Urzędu.

Jedną z kwestii, jaką wyjaśnia UKNF jest to, skąd podmioty nakłaniające do zmiany lub rozwiązania polis z UFK miały dane klientów ubezpieczycieli, którzy takie umowy posiadają.

"UKNF podjął działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji, jest też w kontakcie z zakładami ubezpieczeń, których dotyczyły napływające do UKNF zgłoszenia" - napisano w odpowiedziach UKNF na pytania PAP.

Taka zmiana lub rozwiązanie polisy z funduszem może być dla klientów bardzo niekorzystna. Jak informował Urząd KNF w swoim ostrzeżeniu z września, "decyzja o zmianie takiej umowy lub jej zakończeniu może skutkować utratą zainwestowanych środków lub potencjalnych zysków wynikających z tej umowy".

