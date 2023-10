Ukraina odmraża kurs hrywny

W Ukrainie od 3 października wchodzi w życie uchwała dotycząca elastycznego zarządzania kursem hrywny, wynika z komunikatu opublikowanego przez Narodowy Bank Ukrainy. W praktyce oznaczać to będzie jej dewaluację.

Od agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę w lutym 2022 roku Narodowy Bank Ukrainy (NBU) przez kilka miesięcy utrzymywał sztywny kurs wymiany hrywny. Pomoc w tej operacji wykazał także Narodowy Bank Polski (NBP), który na podstawie dwustronnej umowy udzielił wsparcia na poziomie 1 miliarda dolarów na potrzeby realizacji bieżących rozliczeń międzynarodowych.

21 lipca minionego roku podjęta została decyzja o dewaluacji narodowej waluty i ustalono nowy kurs na poziomie 36,56 hrywny za jednego dolara. Kurs wcześniejszy wynosił 29,25 hrywny. Od tego momentu przez ponad rok nie dokonywano korekty poza różnicą wynikającą z osłabienia lub wzmocnienia waluty amerykańskiej.

W sierpniu tego roku doszło do zmiany na stanowisku prezesa Narodowego Banku Ukrainy. Jego szefem został Andrij Pysznyj, który od początku był zwolennikiem wprowadzenia płynnego kursu i dostosowania go do realiów rynkowych.

Dzisiejszy oficjalny kurs wymiany wynosił 36,75 hrywny za dolara, natomiast 38,59 hrywny za euro. Tymczasem transakcje zawierane na czarnym rynku oraz w kantorach były po kursie 45-50 hrywien za jednego dolara.

Chcąc poprawić konkurencyjność ukraińskiego eksportu i zachęcić posiadaczy walut do ich wymiany, od 3 października bank centralny wprowadza w życie elastyczne zarządzanie kursem hrywny.

Warto będzie w najbliższych dniach sprawdzać oficjalne kursy wymiany i wówczas dowiemy się, o ile hrywna została zdewaluowana.