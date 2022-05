Ukraina: rosyjskie wojska ostrzelały gazociąg przesyłowy w Siewierodoniecku, miasto pozostało bez gazu

Rosyjskie wojska zniszczyły gazociąg przesyłowy w Siewierodoniecku na wschodzie Ukrainy, instalacje gazowe w mieście obecnie nie działają - poinformował we wtorek na Telegramie szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

"Dostawy gazu były dotychczas jedyną usługą, która normalnie funkcjonowała w Siewierodoniecku. Wprawdzie nie we wszystkich miejscach, ale paliwo docierało do starszych dzielnic i wielu domów. Ludzie mogli chociaż przygotować sobie coś do jedzenia albo podgrzać wodę" - napisał Hajdaj (https://tinyurl.com/mv24vscm).

Według przewodniczącego regionalnej administracji gazociąg jest obecnie zniszczony i rozhermetyzowany. "W celu zapobieżenia poważniejszej awarii wstrzymano funkcjonowanie stacji dystrybucji gazu" - dodał gubernator.

W atakowanym przez wojska najeźdźcy Siewierodoniecku - nieformalnej stolicy części obwodu ługańskiego kontrolowanej przez rząd w Kijowie - wciąż pozostaje około 15 tys. mieszkańców. W piątek pojawiły się doniesienia, że miasto zostało już prawie okrążone przez siły rosyjskie i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej.

Przed inwazją Rosji na Ukrainę Siewierodonieck liczył ponad 100 tys. mieszkańców.

