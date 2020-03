Ukraina: Władze: nieznaczne ryzyko rozprzestrzenienia się koronawirusa

Ryzyko rozprzestrzenienia się na Ukrainie koronawirusa od mężczyzny, u którego wykryto zakażenie Covid-19, jest nieznaczne - oceniła we wtorek ukraińska minister ochrony zdrowia Zoriana Skałecka. Stan zakażonego lekarze oceniają jako stabilny. Władze apelują o spokój.

"Ryzyko, że od tej osoby (koronawirus) rozprzestrzeni się na terytorium Ukrainy, jest nieznaczne" - powiedziała Skałecka, cytowana przez RBK-Ukraina.

Pierwszy na Ukrainie przypadek zakażenia koronawirusem Covid-19 zdiagnozowano w Czerniowcach na południowym zachodzie kraju. Zakażony mężczyzna podróżował po Włoszech razem z żoną. Z Włoch przyleciał do Rumunii, a następnie samochodem przyjechał na Ukrainę. Podczas przekraczania granicy z Ukrainą małżeństwu zmierzono temperaturę, jednak nie była ona podwyższona - poinformowały władze obwodu czerniowieckiego. Po powrocie oboje poddali się izolacji w domu, a po dwóch dniach, 28 lutego, u mężczyzny zaobserwowano objawy zakażenia. Następnego dnia został przewieziony specjalną karetką do szpitala.

Ma on gorączkę i suchy kaszel, jego stan oceniono jako stabilny - przekazał wiceminister ochrony zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko.

Władze obwodu czerniowieckiego zwróciły się do strony rumuńskiej o ustalenie, kto siedział w pobliżu Ukraińców na pokładzie samolotu, który wylądował w Rumunii. Wskazały, że we wtorek osoby, z którymi miał kontakt zakażony, będą zbadane.

Interfax-Ukraina podaje, że u żony nie zaobserwowano dotąd żadnych objawów zakażenia. Przebywa ona w domu i zbadano ją pod kątem zakażania koronawirusem.

Premier Ołeksij Honczaruk zapewnił, że Ukraina była gotowa na koronawirus, i wezwał społeczeństwo do tego, by nie panikować. Ukraińskie władze apelują, by myć ręce i nie kupować masowo maseczek ochronnych.

We wtorek rząd poinformował też o uruchomieniu portalu informacyjnego poświęconego koronawirusowi i sytuacji związanej z jego rozprzestrzenianiem się na Ukrainie. Znajdują się na niej też informacje dotyczące diagnostyki, profilaktyki i grup ryzyka.

Ukraińskie linie lotnicze SkyUp poinformowały o zawieszeniu lotów do Turynu w związku z koronawirusem od 5 marca do 25 października.

CNN poinformował, że Ukraina jest 74. krajem - oprócz Chin - w którym wykryto przypadek zakażenia koronawirusem.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na całym świecie odnotowano już prawie 89 tys. zakażeń nowym koronawirusem. Ponad 80 tys. z nich wykryto w Chinach kontynentalnych, skąd epidemia się rozprzestrzeniła. Na świecie zmarły ponad 3 tys. zakażonych osób.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska