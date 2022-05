Ukraina: Wywiad wojskowy: Rosja próbuje obchodzić sankcje za pośrednictwem państw trzecich

Rosja próbuje minimalizować skutki sankcji dla swojej gospodarki, planując przeniesienie części produkcji do państw Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB), czy reeksport swoich towarów przez Gruzje, Armenię i Azerbejdżan - podał w niedzielę ukraiński wywiad wojskowy (HUR) w komunikatorze Telegram.

"Pod wpływem międzynarodowych sankcji gospodarczych rosyjska gospodarka już teraz ulega wyraźnej degradacji. Szczególnie dotknięte są branże zależne od zagranicznych technologii i komponentów. W celu uniknięcia ograniczeń sankcyjnych Rosja, wykorzystując bliskie relacje w ramach sojuszy i związków gospodarczych, stara się wykorzystać kraje trzecie" - poinformował wywiad.

Według HUR Rosja planuje zorganizować w krajach ODKB - organizacji zbiorowego bezpieczeństwa niektórych państw WNP - produkcję komponentów dla rosyjskiego przemysłu wojskowego i towarów podwójnego zastosowania.

Moskwa prowadzi też negocjacje z Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem w sprawie reeksportu rosyjskich produktów na rynki międzynarodowe.

"Dostawy mają być realizowane pod szyldem produktów gruzińskich, ormiańskich i azerbejdżańskich i eksportowane do krajów trzecich. (W tym celu) utworzono już ponad 200 firm. Armenia stwarza dogodne warunki do prowadzenia biznesu przez rosyjskie firmy, przede wszystkim w sektorze IT. Od początku zakrojonej na szeroką skalę agresji Rosji na Ukrainę do Armenii przybyło około 85 tys. obywateli Rosji i 113 firm informatycznych. Obywatele rosyjscy utworzyli w Armenii ok. 1000 prywatnych przedsiębiorstw i ponad 250 spółek z o.o., które będą płacić podatki do budżetów obu krajów - Armenii i Rosji" - podał HUR.

Dodał również, że rosyjski producent sprzętu przeciwlotniczego - Uljanowski Zakład Mechaniczny - wykorzystuje Kazachstan do sprowadzania komponentów produkcji niemieckiej.

