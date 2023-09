Ukraina zapowiada pozew przeciwko Polsce i dwóm innym krajom. Szykuje odwet za zboże

Ukraina zamierza pozwać Polskę, Węgry i Słowację do Światowej Organizacji Handlu w związku z utrzymaniem zakazu importu artykułów rolnych pomimo zniesienia 15 września embarga na te produkty nałożonego przez Unię Europejską, wynika z zapowiedzi wiceminister rolnictwa Ukrainy.

Komisja Europejska nie przedłużyła 15 września embarga na ukraińskie zboże dla pięciu krajów, w tym Polski. W odpowiedzi na tę decyzję, polski rząd samodzielnie zdecydował o przedłużeniu zakazu na mocy odpowiedniego rozporządzenia. Na podobny krok zdecydowały się także Węgry i Słowacja.

Wobec tych decyzji Ukraina nie wyklucza pozwania Polski, Węgier i Słowacji do Światowej Organizacji Handlu (WTO), zapowiedział ukraiński wiceminister rolnictwa Taras Kaczka.

Na Polskę mogą zostać nałożone unijne kary finansowe za jednostronne wprowadzenie sankcji.

Komisja Europejska, w miniony piątek, 15 września 2023 roku, podjęła decyzję o zniesieniu, obowiązującego od 2 maja tego roku, embarga na import zbóż z Ukrainy. Jak czytamy w opublikowanym komunikacie, "w ramach prowadzonych analiz przez Platformę Koordynacyjną, uznano, że obecna sytuacja na rynku zbóż ustabilizowała się na tyle, że nie ma już zakłóceń na wewnątrzunijnym rynku, które uzasadniałyby przedłużenie obowiązywania zakazu ukraińskiego importu".

Wcześniej przeciwko decyzjom dotyczącym zniesienia embarga zawiązała się tak zwana koalicja państw granicznych, czyli: Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii, które aktywnie lobbowały za utrzymanie dotychczasowych przepisów co najmniej do końca tego roku.

Następnie miało nastąpić oszacowanie wielkości nowych zbiorów, zapasów zgromadzonych w magazynach, zwłaszcza w krajach wschodniej części Unii Europejskiej i dopiero wówczas rozpoczęcie dyskusji o ewentualnym powrocie ukraińskiego zboża na unijne rynki.

Polska cały czas miała nadzieję na przedłużenie unijnego embarga na import ukraińskiego zboża

Jeszcze na początku września tego roku minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus po powrocie z Hiszpanii, gdzie odbyło się nieformalne spotkanie szefów resortów z 27 państw członkowskich, przedstawiał optymistyczną wizję związaną z szansą na przedłużenie obowiązujących zakazów.

Ten optymizm nie znalazł jednak potwierdzenia w ostatecznych decyzjach. Odpowiedzią polskiego rządu, co było zresztą zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami, było wydanie rozporządzenia, obowiązującego od 16 września 2023 roku, utrzymującego zakaz wwozu do Polski: pszenicy, kukurydzy, rzepaku i ziarna słonecznika. Dodatkowo na listę sankcyjną wpisano mąkę i ziarno paszowe.

Na podobny krok zdecydowały się Węgry jednak w przypadku tego kraju wprowadzony zakaz dotyczy 25 produktów rolnych, w tym między innymi: mięsa wieprzowego i wołowego, oleju słonecznikowego i rzepakowego.

Słowacja rządowym dekretem utrzymała wcześniej obowiązujący zakaz dotyczący wyłącznie czterech zbóż. Rumunia dała sobie czas na podjęcie decyzji do północy 18 września, a Bułgaria wyłamała się z koalicji i zgodnie z przepisami zniosła embargo.

Ukraina uznała jednostronne decyzje w sprawie zakazu importu płodów rolnych za naruszenie zasad wolnego handlu

Dla Ukrainy jednostronne decyzje trzech wspomnianych państw, Polski, Węgier i Słowacji, są naruszeniem traktatów międzynarodowych i pokazują brak zaufania do decyzji Komisji Europejskiej. Jeśli w ciągu najbliższych dni nie dojdzie do zmiany stanowiska, możliwe jest pozwanie Polski, Węgier i Słowacji do WTO, czyli Światowej Organizacji Handlu z siedzibą w Genewie, zapowiedział w wywiadzie dla POLITICO ukraiński wiceminister rolnictwa Taras Kaczka.

W ocenie ekspertów unijnych decyzja o utrzymaniu decyzji o zakazie importu łamie akty prawne, w tym umowę o wolnym handlu podpisaną przez Unię Europejską z Ukrainą w 2017 roku oraz rozporządzenie o pomocy wojennej, które zostało jednogłośnie przyjęte przez wszystkie państwa po rozpoczęciu agresji wojsk rosyjskich.

Państwa członkowskie nie mogą w kwestiach dotyczących handlu zagranicznego działać samodzielnie i jednostronnie, ponieważ, zgodnie z przyjętymi traktatami, jest to wyłączna domena i kompetencja Unii Europejskiej.

Problemy polskich rolników nie były wystarczającą przesłanką do przedłużenia embarga przez całą Unię Europejską

Dodatkowo podniesiono kwestię związaną z tym, że przedstawione przez Polskę problemy rolników na naszym rynku nie wyczerpują znamion dotyczących sytuacji zagrożenia produkcji i zdrowia publicznego. Dlatego możliwość wprowadzenia jednostronnego zakazu nie może być prawnie skuteczna.

Na marginesie tej sprawy wskazano, że polskie władze sanitarne nie przekazały do Brukseli wyników badań pobranych próbek w importowanych dostawach, które mogłyby potwierdzić jakość, która jest niezgodne z normami.

Teraz natomiast Komisja Europejska może rozpocząć procedurę dotycząca naruszenia przepisów przez trzy kraje członkowskie i w konsekwencji nałożyć na nie sankcje finansowe.

Ukraina, obok decyzji o przygotowaniu pozwu skierowanego do Światowej Organizacji Handlu, nie wyklucza odwetu i ograniczenia w imporcie produktów rolnych z Węgier, Słowacji, a zwłaszcza z Polski. Może to dotyczyć ograniczenia dostaw świeżych warzyw i owoców, a z czasem zostać rozszerzone o inne produkty rolne.

Czy prezydentowi Andrzejowi Dudzie uda się rozwiązać napięcia w polsko-ukraińskich stosunkach?

Obok względów dotyczących ochrony polskiego rynku i utrzymania cen zbóż na wysokim poziomie, decyzja, zwłaszcza polskich władz, została odebrana jako nie do końca przyjazna i podważająca bliskie, partnerskie relacje pomiędzy Kijowem i Warszawą.

Podczas pobytu prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych ma dojść w najbliższych dniach do spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tematem rozmów będzie, bez wątpienia przedłużenie zakazu importu zboża z Ukrainy.

