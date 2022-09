Ukraińcy bardzo atrakcyjni dla banków

Biuro Informacji Kredytowej chce sprawdzać potencjalnych klientów w ukraińskich bazach danych. Dla polskich banków Ukraińcy mogą być bardzo atrakcyjni, ale za jakiś czas.

Z danych BIK wynika, że Ukraińcy są nawet bardziej rzetelnymi dłużnikami niż Polacy. W przypadku kredytów hipotecznych opóźnienie w spłacie powyżej 90 dni ma tylko 0,9 proc. portfela, w przypadku Polaków jest to 2,7 proc.

Lepszej jakości jest też portfel ratalny - Ukraińcy spóźniają się ze spłatą zaledwie 4,5 proc. kredytów, w przypadku Polaków jest to 6,8 proc.

Ukraińcy nieco gorzej spłacają gotówki - opóźnienie powyżej 90 dni ma 12,8 proc. portfela, Polacy spóźniają spłatę 11,5 proc.

Na radarze BIK pojawiły się kredyty zaciągane przez Ukraińców

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) przygotowało analizę portfela kredytowego klientów z ukraińskim obywatelstwem. Nie jest duży, natomiast ma kilkuletnią historię i pewne wnioski z obserwacji spłat można już wyciągać. Na radarze BIK kredyty zaciągane przez Ukraińców pojawiły się jako wyraźniejsza pozycja w 2018 r., kiedy ich wartość zbliżyła się do 1,5 mld zł. Na koniec lipca tego roku ich wartość wzrosła ponad czterokrotnie - do 5,6 mld zł - informuje "Puls Biznesu".

Struktura ich portfela jest zbliżona do portfela kredytowego polskich klientów. Gros stanowią hipoteki - to 76 proc. finansowania zaciąganego przez Ukraińców. W polskim portfelu jest ich 71 proc. Polacy zaciągają więcej kredytów gotówkowych - ich udział w całej puli kredytów wynosi 21 proc., wśród Ukraińców 19. W przypadku obydwu grup marginalny jest udział kredytów ratalnych, limitów kredytowych i kart kredytowych.

Artur Głembocki, zastępca szefa ryzyka w Santander Banku, uważa, że imigranci z Ukrainy stanowią duży potencjał dla sektora bankowego, ale w dłuższej perspektywie. Potencjał faktycznie jest spory - PESEL uzyskało 1,3 mln Ukraińców, a rachunki w bankach otworzyło 400 tys., tyle że połowa jest nieaktywna.

30 proc. wojennych uchodźców z Ukrainy deklaruje chęć pozostania w Polsce

Według badań, 30 proc. wojennych uchodźców deklaruje chęć pozostania w Polsce.

"Nie wiemy, co zrobi reszta. Moim zdaniem niewiele wyjaśni się w perspektywie roku, ale z punktu widzenia banku 30 proc. to grupa, której można zaoferować obsługę rachunku. W dłuższej perspektywie, to interesujący segment rynku. Jak duży, pokaże czas" - mówi Artur Głembocki.

"Puls Biznesu" przypomina, że od 24 lutego do Polski przybyło prawie 6 mln obywateli Ukrainy, około 2 mln z nich pozostaje w naszym kraju, a 30 proc. planuje osiedlić się u nas lub pozostać nawet na kilka lat po zakończeniu wojny.

