Ukraińcy rejestrują w Polsce tysiące nowych firm

Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że od stycznia do września 2022 roku zarejestrowano w naszym kraju 3,6 tysiąca spółek w kapitałem ukraińskim oraz 10,2 tysięcy jednoosobowych firm.

Masowy napływ obywateli Ukrainy do Polski spowodowany rosyjską agresją spowodował zmianę sytuacji społecznej, ale także ekonomicznej. I właśnie tej sprawy dotyczy przygotowany przez ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) raport "Ukraińskie firmy w Polsce po wybuchu wojny".

W oparciu o dane pozyskane z Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że od stycznia do końca września założono w Polsce 3,2 tysiące spółek z udziałem kapitału ukraińskiego oraz 10,2 tysiące jednoosobowych podmiotów gospodarczych. Około 54 procent spółek zakładanych przez cudzoziemców jako właścicieli miało obywateli Ukrainy.

Po wybuchu działań wojennych polski rząd uprościł przepisy pozwalające na to, aby osoby legitymujące się ukraińskim paszportem mogły prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak Polacy. Dotyczy to także odprowadzania składek na świadczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz identycznych przepisów podatkowych.

W każdym miesiącu Ukraińcy zakładają około 2 tysięcy jednoosobowych firm

Jak wynika z zebranych informacji na koniec września minionego roku w naszym kraju było zarejestrowanych łącznie 24,1 tysięcy spółek ukraińskich, co stanowiło około 25 procent wszystkich podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.

Najważniejsze dla dużego biznesu branże to: handel hurtowy, budownictwo, transport i usługi spedycyjne, pośrednictwo pracy i nowe technologie, w tym zwłaszcza IT. W przypadku jednoosobowych firm dominują usługi, budownictwo, informacja i komunikacja. Zarejestrowali się także Ukraińcy, którzy działają w tak zwanych wolnych zawodach. U siebie byli architektami, inżynierami, lekarzami, weterynarzami, a teraz muszą przeprowadzić nostryfikację dyplomu lub zdać dodatkowe branżowe egzaminy.

Jako motywację do otwarcia działalności najwięcej osób wskazało potrzebę zarabiania pieniędzy, aby można było utrzymać siebie i swoich bliskich. Co ważne w ramach przeprowadzonej ankiety zadeklarowali, że nawet jeśli działania wojenne zakończą się to oni chcą w Polsce pozostać i rozwijać się zawodowo.

W ocenie PIE po zakończeniu wojny na Ukrainie większa część obecnych biznesów pozostanie w Polsce

PIE nadal monitoruje zachowania biznesowe Ukraińców i okazuje się, że w każdym kolejnym miesiącu rejestrowanych jest kolejnych 2 tysiące jednoosobowych firm. Część osób, które wcześniej pracowało etatowo, po zgromadzeniu nawet niewielkiego kapitału postanawia działać samodzielnie.

Według analityków Narodowego Banku Polskiego w 2021 roku około 9 procent ogółu zatrudnionych w polskiej gospodarce stanowili obywatele Ukrainy, którzy odpowiadali za 1-1,5 procent wzrostu PKB. Teraz ten wskaźnik zdecydowanie się zwiększył.

Polska ma szansę stać się europejskim centrum związanym z odbudową Ukrainy

Dla wielu firm ukraińskich Polska staje się przyczółkiem do ekspansji na unijne rynki. Doświadczenia związane ze stosowaniem norm jakościowych, przepisów prawa pracy, księgowością, wolnym rynkiem w przepływie ludzi mogą okazać się bardzo przydatne z chwilą zakończenia konfliktu zbrojnego.

Polska ma szansę stać się naturalnym centrum dla kierowanej pomocy inwestycyjnej przy odbudowie kraju. Wykorzystanie naturalnych relacji gospodarczych oraz zaplecza w postaci ukraińskich specjalistów i firm wydaje się w tym kontekście czymś naturalnym.

