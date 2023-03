Ukraińcy zostali ukarani mandatami. Nie zgłosili na lotnisku, że wwożą 7 mln hrywien.

Mandatami na łączną kwotę ponad 62 tys. zł ukarali funkcjonariusze śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) czterech obywateli Ukrainy, którzy po wylądowaniu na lotnisku w Pyrzowicach nie zgłosili, że wwożą 7 mln hrywien.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak podała w czwartek KAS, w porcie w podkatowickich Pyrzowicach funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej skontrolowali bagaże podróżnych lotu z Kutaisi (Gruzja).

- W bagażach czterech osób znajdowała się gotówka o łącznej wartości 7 mln hrywien, co po przeliczeniu wynosi ponad 800 tys. zł. Bagaże należały do obywateli Ukrainy, którzy przekraczali przejście zielonym pasem "nic do zgłoszenia" - informuje KAS.

Podróżni tłumaczyli się, że wiezione przez nich pieniądze są przeznaczone na zakup nieruchomości. Za brak zgłoszenia przewozu gotówki powyżej 10 tys. euro funkcjonariusze ukarali ich mandatami na łączną kwotę ponad 62 tys. zł.

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach przypomina, że osoba przewożąca środki pieniężne w wysokości co najmniej 10 tys. euro musi złożyć deklarację właściwym organom państwa członkowskiego, przez które wjeżdża do Unii Europejskiej lub wyjeżdża z Unii oraz udostępnić je tym organom do kontroli. Obowiązek złożenia deklaracji środków pieniężnych nie jest uznawany za spełniony, jeżeli przekazane informacje są nieprawdziwe lub niekompletne lub jeżeli środki pieniężne nie zostały udostępnione do kontroli.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl