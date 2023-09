Ukraińska gospodarka w drugim kwartale 2023 roku odnotowała wzrost PKB o 19,5 proc. rok do roku. Kwartał do kwartału urosła z kolei o 0,8 proc. To pierwszy pozytywny odczyt od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na zmasowaną skalę w lutym 2022 roku.

Ukraińska gospodarka wykazała wzrost PKB w drugim kwartale 2022 roku, pierwszy od ostatniego kwartału 2021 roku.

Ukraina działa w trybie wojennym, ponad 40 proc. PKB przeznacza się na cele obronne.

Narodowy Bank Ukrainy poprawił prognozy wzrostu PKB na rok 2023, ale pogorszyła się prognoza na rok 2024.

Inflacja w sierpniu 2023 roku spadła do poziomu 8,6 proc.

Wzrost eksportu do krajów Unii Europejskiej pomaga ukraińskiej gospodarce. Istotną rolę odegrała też lepsza pogoda, która przyczyniła się do większych niż w 2022 roku zbiorów zbóż.

PKB (kluczowy wskaźnik pokazujący moc danej gospodarki) Ukrainy w drugim kwartale 2023 roku urósł o 19,5 proc. rok do roku. To z jednej strony bardzo optymistyczne dane i pierwszy odczyt wzrostowy od ostatniego kwartału 2021 roku. Z drugiej, to tzw. efekt niskiej bazy, bo dane z tego kwartału porównuje się z drugiem kwartałem 2022 roku, gdy z kolei odnotowano spadek PKB o 36,9 proc. rok do roku.

Dla Yaroslava Trofimova z "The Wall Street Journal" to znak, że ukraińska gospodarka dostosowała się do wojennych trybów. Te słowa potwierdzają analizy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wedle których aż 42,2 proc. wydatków budżetowych w 2022 roku przeznaczono w Ukrainie na cele obronne.

Kwartał do kwartału odnotowano wzrost PKB o 0,8 proc. Mimo tych pozytywnych sygnałów, porównując ze stanem sprzed inwazji, ukraińska gospodarka pozostaje wciąż mniejsza o około 20-30 proc.

Inflacja w Ukrainie gwałtownie spada, a prognozy wzrostu PKB idą w górę

Narodowy Bank Ukrainy (NBU) poprawił natomiast swoje prognozy dotyczące PKB w 2023 roku – PKB ma wzrosnąć o 2,9 proc., gdy wcześniej prognoza zakładała 2-proc. wzrost. Prognoza na 2024 rok została zrewidowana w dół z 4,3 do 3,5 proc. wzrostu.

Jak zauważa w swoim komentarzu ukraiński think tank Institute for Economic Research and Policy Consulting (IER), ukraińskiej gospodarce sprzyjają rosnący eksport dóbr do krajów Unii Europejskiej i pogoda, która spowodowała wyższe zbiory zbóż w 2023 roku.

Pozytywnie zaskoczyła też niższa od spodziewanej inflacja. W sierpniu spadła do poziomu 8,6 proc., gdy w szczytowym okresie od października 2022 do stycznia 2023 roku notowano odczyty powyżej granicy 26 proc.

Ukraińska gospodarka zaskakuje swoją odpornością na wojnę

Czynnikiem ograniczającym perspektywy rozwoju ukraińskiej gospodarki w najbliższym okresie jest oczywiście wojna. W szczególności problematyczne są sprzeczne z prawem humanitarnym rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę zbożową. Z kolei ataki na infrastrukturę energetyczną wymuszają na Ukrainie import energii.

Mimo tych problemów ukraińska gospodarka zaskakuje odpornością na wojnę, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę, że co piąty mieszkaniec Ukrainy opuścił kraj, uciekając przez rosyjską agresją.

Wojna w Ukrainie spowodowała największy kryzys uchodźczy ostatnich kilkudziesięciu lat. Kraj opuściło około 20 proc. ludności. W samej Unii Europejskiej przebywa obecnie ponad 8 mln Ukraińców (dane ONZ). Migracja wewnętrzna dotyczyła z kolei 5,35 mln osób.