Ukraiński miód nie może wjechać do Polski, w przeciwieństwie do rosyjskiego

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza apeluje do rządu o weryfikację podjętego zakazu przywozu towarów pochodzących z Ukrainy i rozpoczęcie konsultacji ze środowiskiem przedsiębiorców i stroną społeczną.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wystąpiła do swoich członków z prośbą o opinie, na tej podstawie przedstawione zostaną Ministrowi wnioski i rekomendacje.

- Wprowadzanie zakazu przywozu towarów nie zostało poprzedzone konsultacjami, a uderza ono także w polskich przedsiębiorców, sprowadzających produkty, które następnie są eksportowane na inne rynki - podkreśla Jacek Piechota, prezes PUIG.

Jako przykład podaje miód sprowadzany z Ukrainy, który jest jednym z produktów wskazanych w rozporządzeniu. Import miodu z Ukrainy do Unii Europejskiej w 2020 roku wynosił 54,8 tys. ton, w roku 2021 było to 53,8 tys. ton, natomiast drastycznie liczba ta spadła w roku trwania wojny i wyniosła 43,9 tys. ton. Do 1 kwietnia 2023 roku było to 10,5 tys. ton, co jest mniejszym wolumenem, o 2,8 tys. ton, niż rok wcześniej. Jako kluczowy PUIG podaje fakt, że import miodu z Rosji nie jest zabroniony.

Inne głosy polskich przedsiębiorców wyrażają zaniepokojenie związane z zakazem importu soi z Ukrainy zważywszy na istotny deficyt tego surowca do produkcji pasz na polskim rynku, który dotąd kompensowany był importem z UA i dalszym przerobem na polskim rynku.

- Apelujemy do rządu o merytoryczne konsultacje. Polska jako hub logistyczny dla Ukrainy, stała się jej największym oknem na świat po zablokowaniu portów na Morzu Czarnym. Oznacza to potrzebę optymalizacji działań w zakresie odpraw celnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych oraz określenia solidarnościowych warunków wymiany handlowej, a nie wprowadzenia zakazów sprowadzania ukraińskich produktów, które w tym samym czasie mogą być sprowadzane z Rosji - podkreśla Dariusz Szymczycha, wiceprezes PUIG.

