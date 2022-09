Ukraińskie spółki przewodzą wzrostom na polskiej giełdzie

Poniedziałek (12 września) przynosi silne odreagowanie na ukraińskich spółkach zbożowych, które rosną najmocniej na relatywnie spokojnej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W poniedziałek 12 września w początkowej fazie notowań kurs Kernela rośnie o 5 proc., Astarty o 12 proc., KSG Agro o prawie 20 proc., a IMC Company o ponad 10 proc. Obroty na pierwszych dwóch wymienionych spółkach są największe - wynoszą kolejno 15 i 2 mln zł.

Z pewnością pozytywny sentyment do przedstawicieli ukraińskiego sektora rolno-spożywczego warunkują ostatnie doniesienia wojenne z Ukrainy. W ostatnich dniach Ukraina odzyskała ponad 3000 kilometrów kwadratowych zajętego przez Rosjan terytorium.

Na całej warszawskiej giełdzie poniedziałkowy handel przebiega dosyć spokojnie - WIG20 rośnie o około 0,8 proc. przy obrotach nieprzekraczających 160 mln zł. Ogółem rośnie 44 proc. spółek, a spadają kursy 38 proc. firm.

Najmocniej tanieją akcje Bumechu i JSW. Przypomnijmy, w sobotę premier Ukrainy Denys Szmyhal oświadczył, że Ukraina jest gotowa, by rozpatrzeć możliwość wprowadzenia kwot eksportowych węgla do Polski. Mowa eksporcie 100 tys. ton węgla we wrześniu.

Notowane na warszawskim parkiecie ukraińskie spółki przeceniły się od początku wojny średnio o 50 proc. Pole do potencjalnego odreagowania, podsycanego pozytywnymi informacjami z frontu wydaje się więc dosyć spore.







