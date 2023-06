Ukraińskie zboże, polski problem. W ten sposób się go nie rozwiąże

- Patrząc na dane Głównego Urzędu Statystycznego i komunikaty resortu rolnictwa, można założyć, że potrzeba ponad pół roku na opróżnienie magazynów z zalegającego zboża - mówi w rozmowie z WNP.PL były minister rolnictwa, poseł PSL Marek Sawicki.

Nadal nikt nie wie, ile ukraińskiego zboża w ciągu ostatnich miesięcy wjechało do Polski . Zboże "techniczne" nie było rejestrowane.

. Potrzeba co najmniej pół roku, by opróżnić polskie magazyny z zalegającego ziarna, a za kilka tygodni zaczynają się żniwa .

. Rządowa dotacja nie zostanie wykorzystana, w najgorszej sytuacji pozostają podmioty zajmujące się skupem zboża.

Jak można obecnie ocenić sytuację związaną z ukraińskim zbożem, które nadal jest zgromadzone w magazynach na terenie Polski?

Marek Sawicki: - W komunikatach rządowych i danych Głównego Urzędu Statystycznego można przeczytać, że w maju tego roku wyeksportowano 750 tysięcy ton zbóż, miesiąc wcześniej prawie dwa razy więcej, czyli 1,5 miliona ton. Mamy teraz połowę czerwca, to może łącznie dobijemy z tym eksportem do dwóch milionów. A przypominam, że żniwa za pasem, więc nie mówimy o perspektywie miesięcy, tylko kilku tygodni.

Słyszymy deklaracje rządowe, że z Ukrainy wjechało do nas 2,5 miliona ton, nieoficjalnie jednak mówię się, że wpłynęło co najmniej drugie tyle. Nikt do końca nie wie, ile przywieziono zboża tak zwanego technicznego, bo ono nie było w ogóle rejestrowane.

Eksport zboża z polskich magazynów jest nadal niewystarczający, a nowe żniwa tuż-tuż

Do tego musimy sobie zdawać sprawę, że w ubiegłoroczne żniwa weszliśmy z zapasem krajowym na poziomie około 6 milionów ton, a produkcja za ubiegły rok wyniosła 35 milionów ton. Gdyby to wszystko szacunkowo policzyć, to mowa jest o 5 milionach ton zboża ukraińskiego, plus to, co dotyczy polskiego zboża, czyli łącznie 13 mln ton. W tym okresie wyeksportowano z Polski 4 miliony ton.

Co to oznacza dla polskich rolników, którzy zajmują się produkcją zbóż i teraz zastanawiają się, co będzie się działo, gdy rozpoczną się kolejne żniwa?

- W niedzielę rozmawiałem z rolnikami w paru gminach. Przekazali mi, że mają propozycje sprzedaży pszenicy za 700 złotych za tonę, a 1700 złotych oferują im za rzepak. Są to ceny o połowę niższe od tych przed rokiem. Podkreślam: o połowę, a przecież widzimy, jak rosną ceny, jaka była w tym czasie inflacja. Mogą oczywiście każdą ilość sprzedać, tylko nikt nie chce tego kupować, ponieważ z fakturami związana jest dopłata rządowa. Dopłata nie zostanie wykorzystana, ponieważ obrót zbożem jest za mały, a do dyspozycji jest 10 miliardów złotych. Mówię o tych obiecanych rządowych środkach. Ten wariant nie sprawdza się, bo nie ma pieniędzy dla przedsiębiorstw pośredniczących w obrocie zbożem, które kupują surowiec z myślą o producentach mąki lub pasz.

Za kilka tygodni rolnicy będą musieli zacząć spłacać kredyty skupowe z ubiegłego roku

Dosłownie za chwilę mają termin, kiedy kończy im się ważność kredytów skupowych z ubiegłego roku. Kredyty od końca czerwca przechodzą na status wymagalny i trzeba je płacić z odsetkami karnymi. A nowych nie dostaną, bo zboże i rzepak leżą i czekają na kupca.

Czyli jaki powinien być plan na najbliższe tygodnie, aby sprawę próbować rozwiązać z pozytywnym skutkiem?

- Od tego mamy rządzących, żeby nam, a zwłaszcza rolnikom i wszystkim związanym z produkcją rolną powiedzieli, co nas czeka. Jak słyszę, że będzie wszystko dobrze, to ja mówię na to: nie, nie będzie dobrze. Zamiast dyskutować z Komisją Europejską i ONZ na temat kontraktów terminowych na zboże, konieczne jest wypłacenie zaliczki podmiotom pośredniczącym w handlu na polskim rynku. Tego zboża, które jest obecnie zmagazynowane w Polsce, nie da się rozładować w ciągu, oceniam, sześciu miesięcy.

Mowa jest także o rzepaku. Dlatego trzeba je zwyczajnie przetrzymać i powoli rynek światowy to wchłonie. Jedynie przyjęcie takiej strategii ma sens. Trzeba także rolnikom uczciwie powiedzieć, żeby się nie spodziewali cudów. Mamy wiele przykładów, że w magazynach trzymane jest zboże z ubiegłorocznych zbiorów. Nie da się go pomieszać z nowym zbożem z przyszłych żniw i sprzedać w przyszłości po korzystnej cenie. Po żniwach ani zboże, ani rzepak nie będą droższe, niż w tej chwili. To nie jest dobra wiadomość. Między innymi dlatego, że koniunktura na rynkach światowych jest taka, że ceny mają tendencję spadkową.

Te słowa nie brzmią jednak optymistycznie i nie pozwalają na stwierdzenie, że sytuacja jest pod kontrolą.

- Ja nie jestem świętym Mikołajem, żebym przekazywał same dobre wiadomości. Od tego jest premier, minister rolnictwa, którzy zajmują się sprawą i mówią, że problem ze zbożem został opanowany. Mamy do czynienia z sytuacją, że rolnicy nie wiedzą, co ich czeka. Wielu ma jeszcze nadzieję, iż coś się zmieni. A problem polega na tym, że aby pozbyć się nadwyżki zboża, które trafiło do nas z Ukrainy, potrzeba, jak wcześniej mówiłem, sześciu miesięcy, a i to może być za mało.

Import zboża z Ukrainy do Unii Europejskiej pomógł dużym spółkom, a nie rolnikom

Mamy sytuację, gdy import nadal trwa. Dalej jest przywóz koleją i samochodami. To nie zostało zatrzymane. Mało tego - nasze samochody stoją w portach i czekają w swojej kolejce na wysypanie zboża przeznaczonego na eksport, ale gdy się pojawiają samochody czy wagony z Ukrainy, to one mają pierwszeństwo.

Odblokowany kanał eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne w lipcu 2022 roku spowodował, że zastosowana powinna być w polskich realiach tranzytowych kaucja zbożowa w wysokości 1 tysiąca złotych od tony. Droga do eksportu taniego zboża na Bliski Wschód i do Afryki została otwarta. Otwarcie granic europejskich, szerzej w Unii Europejskiej, nie miało polegać na tym, że Morzem Bałtyckim będą eksportowane produkty ukraińskie. Okazało się, że część ludzi była po prostu zainteresowana, aby agrokompleksom i ukraińskim oligarchom pomóc w rozwiązaniu ich problemów, a nie problemów rolników ukraińskich.

Największe firmy mają na Ukrainie nawet 600 tysięcy hektarów, średnie firmy są w obszarze od 50 do 200 tysięcy hektarów. Moja cała gmina liczy 16 tysięcy hektarów, z siedliskami, lasami. Mój powiat jest mniejszy niż 50 tysięcy hektarów.

