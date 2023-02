Ukraińskie zboże utknęło w Polsce. Rolnicy załamują ręce, ale chleb może stanieć

Polscy rolnicy narzekają, że ukraińskie zboże zamiast trafiać na rynki światowe, zostaje w Polsce, doprowadzając do gwałtownego spadku cen płodów rolnych.

Ceny zbóż na światowych rynkach szorują po dnie, choć jeszcze rok temu biły rekordy. W Polsce jest to szczególnie widoczne, bo towar z Ukrainy, zamiast jechać na Zachód, zostaje, obniżając ceny na wschodzie kraju. — Już teraz działamy na progu opłacalności, a niedługo wielu z nas znajdzie się pod kreską — alarmują rolnicy. Tanie zboże może być jednak obecnie dobrą wiadomością dla klientów kupujących chleb i bułki - podaje Bussines Insider Polska.

Rolnicy w Europie załamują ręce z powodu gwałtownego spadku cen zbóż

Dla sprzedających zboże rolników styczeń był wręcz tragicznym miesiącem. 23 stycznia na francuskiej giełdzie MATIF ceny pszenicy spadły do poziomu 279 euro za tonę, co oznacza, że była najtańsza od jedenastu miesięcy.

Na rynku krajowym wcale nie jest lepiej. Według danych Izby Zbożowo-Paszowej tona pszenicy konsumpcyjnej kosztuje już ok. 1200 zł. Dla porównania,w marcu ubiegłego roku ceny zbliżały się do 2 tys. zł za tonę - pisze Business Insider Polska.

Od stycznia do listopada z Ukrainy wjechało jej aż 1 mln 637,6 tys. ton, podczas gdy rok wcześniej było to zaledwie ok. 6 tys. ton. Na problem z zostającym w Polsce zbożem z Ukrainy zwracał uwagę również wicepremier Henryk Kowalczyk na forum Rady Unii Europejskiej. — Mamy moralny obowiązek pomocy Ukrainie, musi on być jednak powiązany z dbaniem o ekonomiczny interes rolników, także w krajach sąsiadujących. Problem dotyczy sektora zbóż, ale i drobiu, jabłek. Obecna sytuacja wymaga reakcji Komisji Europejskiej – podkreślał Kowalczyk.

Nie wiadomo, czy wysokie ceny energii nie ograniczą spadków cen żywności związanych z nadpodażą zbóż

— Można oczekiwać, że presja z powodu wysokich cen ziarna będzie się obniżać, co sprzyjałoby wyhamowaniu cen. W branży piekarniczej ważne są jednak również ceny energii, które wciąż rosną. Logistyka i paliwo również są znacznie droższe. To sprawia, że nie spodziewamy się spadku cen pieczywa w ujęciu rocznym. Oczekujemy jednak, że wzrost cen wyraźnie spowolni – ocenia ekspert Credit Agricole.

