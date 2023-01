UKSW przyznał nagrody w konkursie "Wspólna zielona przyszłość"

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przyznał w czwartek nagrody w konkursie "Wspólna zielona przyszłość". W trzech kategoriach wyłoniono najbardziej wartościowe i nowatorskie projekty związane z ochroną przyrody.

Celem konkursu było wyłonienie najbardziej wartościowych i nowatorskich projektów związanych z ochroną przyrody. Do udziału w nim zgłoszono kilkadziesiąt interdyscyplinarnych projektów i lokalnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska i klimatu, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii czy z racjonalnym zarządzeniem surowcami naturalnymi - poinformował prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW ks. dr. hab. Marek Stokłosa.

Zwrócił uwagę, że w encyklice "Laudato si'" papież Franciszek dostrzegł zagrożenia dla naszej planety i ludzkości, wynikające z postępującej degradacji środowiska".

Papież napisał, że "nie można już z pogardą i ironią traktować prognoz katastroficznych". "Franciszek ostrzega nas w tym dokumencie, że +moglibyśmy zostawić następnym pokoleniom zbyt wiele gruzów, pustyń i śmieci. Tempo spożycia, produkcji odpadów i zmian środowiska przekroczyło możliwości planety na tyle, że dotychczasowy styl życia, będąc niemożliwym do utrzymania, może skończyć się tylko katastrofą, jak to już rzeczywiście dzieje się od czasu do czasu w niektórych regionach. Złagodzenie skutków obecnej dysproporcji zależy od tego, co robimy dziś, zwłaszcza w obliczu odpowiedzialności, jaką przypiszą nam ci, którzy będą musieli ponosić najgorsze konsekwencje naszych działań+" - wskazał ks. dr. hab. Stokłosa.

Podkreślił, że słowa papieża są wezwaniem do tego, byśmy wszyscy nie tylko wiedzieli, w jakim stanie jest środowisko naturalne, ale też podjęli różne inicjatywy na rzecz ochrony przyrody i przeciwdziałania degradacji środowiska.

Prezes Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska Piotr Abramczyk, wskazując m.in. ostatnie zmiany temperatur w Polsce, powiedział, że przegrywamy walkę z czasem. Zastrzegł, że "potrzeba zmiany myślenia o rozwoju i postępie" i "zorientowania na życie, zwłaszcza życie ludzkie".

Nagrody przyznano w trzech kategoriach: badania naukowe, samorząd i technologia.

Dyrektor Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW prof. dr. hab. Jacek Tomczyk powiedział PAP, że przy ocenie projektów brano pod uwagę różne kryteria, zależnie od kategorii.

"W przypadku nauki i firm przed wszystkim ocenialiśmy innowacyjność i możliwość zastosowania, ponieważ zdarza się, że niektóre bardzo ciekawe pomysły naukowe jest niezwykle trudno zaimplementować" - wyjaśnił.

Zastrzegł, że w przypadku oceny projektów zgłaszanych przez samorządy decydował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

W kategorii samorząd (gminy wiejskie) nagrodę zdobyła gmina Izabelin "za nowatorskie działania związane z ograniczeniem ilości odpadów i gospodarowanie nimi oraz promowanie gospodarki cyrkularnej". Wyróżnienie otrzymała gmina Jednorożec "za promowanie solidarności lokalnej w zakresie realizacji projektów ekologicznych".

W kategorii samorząd (gminy pozostałe) nagrodzono gminę Ostrów Mazowiecka "za wartościowy projekt przyczyniający się do poprawy efektywności energetycznej oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej na terenie gminy". Wyróżniono też Mławę "za promocje zielonej infrastruktury oraz ochronę środowiska ludzkiego, zdrowia i jakości życia".

W kategorii badania naukowe (prace pracowników naukowych lub dydaktycznych) nagrodę otrzymali dr inż. Maciej Thomas, dr inż. Przemysław Drzewicz, mgr inż. Angelika Więckol-Ryk i dr Balamurugan Panneerselvam "za innowacyjną metodę wykorzystywania żelazianu potasu do oczyszczania ścieków w myjniach samochodowych".

W podkategorii prace doktorskie nagrodę otrzymała dr inż. Izabela Podgórska-Kryszczuk "za propozycję ekologicznej metody ograniczania wzrostu grzybów fiotopatogennych przez drożdże".

W podkategorii prace licencjackie i magisterskie pierwsze miejsce zajęła Sylwia Chorchos "za przedstawienie znaczenia edukacji ekologicznej w dobie kryzysu energetycznego". Wyróżniono też Mateusza Adama Baluka "za propozycję nanotechnologicznej metody inaktywacji szczepów bakterii".

W kategorii technologie nagrodzono firmę Inventia Sp. z o.o. "za innowacyjny system kontroli warunków glebowych w uprawach przy wykorzystaniu bezprzewodowej transmisji danych".

Plebiscyt zorganizowano przy współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, samorządem województwa mazowieckiego i z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

