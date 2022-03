ULC: NOTAM dot. lotów nad Rosją i Ukrainą przedłużony do 25 czerwca

Urząd Lotnictwa Cywilnego przedłużył do 25 czerwca związany z wojną na Ukrainie NOTAM - operacyjną informację dla użytkowników statków powietrznych. NOTAM wskazuje obszary, w których polscy operatorzy nie powinni wykonywać lotów, lub uwzględniać zagrożenia.

NOTAM "w związku z atakiem zbrojnym Rosji na Ukrainę stwarzającym zagrożenie dla cywilnych operacji lotniczych" został wydany przez ULC 24 lutego, w dniu rosyjskiej napaści na Ukrainę, i miał obowiązywać do 24 maja 2022 r. do godz. 23.59. Piątkową decyzją Urząd przedłużył go do 25 czerwca.

"Trwające działania wojenne na obszarze Ukrainy oraz do 200 mil morskich wzdłuż granicy Ukrainy/Rosji w FIR Moskwa, użycie szerokiego asortymentu naziemnych i powietrznych systemów wspomagających działania wojenne, stwarza wysokie ryzyko dla cywilnych operacji lotniczych na wszystkich wysokościach i poziomach lotów" - wskazał ULC w NOTAMie.

Jak przypomniał ULC, w związku z tym "polscy przewoźnicy lotniczy i właściciele statków powietrznych zarejestrowanych w Polsce, nie powinni wykonywać operacji lotniczych" w ukraińskiej przestrzeni powietrznej (FIR Lwów, Kijów, Dniepropetrowsk, Symferopol, Odessa) "oraz powinni uwzględnić w ocenie ryzyka i decyzjach dot. planów lotów wszelkie potencjalne zagrożenia związane z wykonywaniem operacji lotniczych w przestrzeniach powietrznych (FIR) Moskwy, Rostowa, Lwowa, Kijowa, Dniepropetrowska, Symferopola, Odessy".

