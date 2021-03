ULC: od stycznia do września 2020 r. polskie lotniska obsłużyły 12,8 mln pasażerów

W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku polskie porty lotnicze obsłużyły 12,8 mln pasażerów; to o 66 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku - poinformował w środę Urząd Lotnictwa Cywilnego.

"W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku polskie porty lotnicze obsłużyły 12,8 mln pasażerów a więc o 66 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zrealizowano 128 tys. operacji lotniczych, co oznacza spadek o 58 proc. w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2019 r." - poinformował ULC na swojej stronie internetowej.

Jak wskazał ULC, pomimo zniesienia całkowitego zakazu ruchu lotniczego pod koniec drugiego kwartału 2020 roku, pozostał on zamknięty na wielu kierunkach, w szczególności tych poza Unię Europejską.

"Sezon wakacyjny w okresie epidemii pozwolił tylko na częściowe odbudowanie ruchu. Wiele krajów, do których Polacy chętnie wybierali się na urlopy, wprowadziło dodatkowe restrykcje dla ruchu lotniczego oraz specjalne wymagania wobec pasażerów, takie jak okazanie negatywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2" - czytamy.

Z danych ULC wynika, że Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku 4,8 mln pasażerów, czyli o niemal 9,6 mln mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Drugie co do wolumenu ruchu polskie lotnisko - Port Lotniczy Kraków-Balice - obsłużyło w tym samym czasie 2,3 mln pasażerów, a więc o 3,9 mln mniej niż w takim samym okresie 2019 roku.

Jak podał ULC, w trzech pierwszych kwartałach ub.r. najwięcej pasażerów spośród przewoźników lotniczych przewiózł Ryanair - ponad 3,4 mln, co jednak było spadkiem o prawie 5,6 mln pasażerów w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Drugą co do wielkości liczbę pasażerów przewiozły Polskie Linie Lotnicze LOT - 3,2 mln, to o 5,8 mln pasażerów mniej niż w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. Wizz Air z kolei przewiózł w tym okresie 3 mln pasażerów, co oznacza, że przewoźnik obsłużył o 4,1 mln mniej pasażerów niż w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku.

Z danych ULC wynika, że w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. odnotowano spadek liczby pasażerów międzynarodowych o 66,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Liczba operacji spadła w trzech kwartałach o 60 proc.

W ramach międzynarodowych przewozów regularnych przewieziono o prawie 19,6 mln pasażerów mniej, niż w analogicznym okresie 2019 roku, a w ramach przewozów czarterowych o 3,5 mln pasażerów mniej. Wśród przewoźników lotniczych w ruchu międzynarodowym najwięcej pasażerów miał w tym okresie Ryanair, a następnie Wizz Air i PLL LOT.

W przewozach krajowych odnotowano w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku spadek w liczbie przewiezionych pasażerów o 61 proc., to o niemal 1,8 mln pasażerów mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Większość pasażerów w ruchu krajowym przewiózł PLL LOT (prawie 1,1 mln), był to jednak wynik o 1,6 mln pasażerów gorszy niż w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku.

W przewozach regularnych w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. odnotowano spadek liczby pasażerów o 64,6 proc., a to o prawie 21,4 mln pasażerów mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Najwięcej pasażerów podróżowało na trasach do/z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch.

Lotniska, które obsłużyły najwięcej pasażerów w ruchu regularnym to Lotnisko Chopina w Warszawie (4,4 mln pasażerów), a następnie porty lotnicze Kraków-Balice (2,3 mln pasażerów) i Gdańsk im. L. Wałęsy (1,4 mln pasażerów).

Wśród przewoźników najwięcej pasażerów w ruchu regularnym przewiózł Ryanair (3,4 mln), a następnie PLL LOT (3,1 mln pasażerów) oraz Wizz Air (3 mln pasażerów).

Jak podał ULC, w ruchu czarterowym po trzech pierwszych kwartałach 2020 roku odnotowano spadek liczby pasażerów o 77,4 proc., czyli o ponad 3,5 mln pasażerów mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Najwięcej pasażerów podróżowało na trasach z/do Grecji, Turcji i Egiptu.

Wśród lotnisk liderami pod względem liczby obsłużonych pasażerów w ruchu czarterowym były: Lotnisko Chopina w Warszawie (365 tys. pasażerów), Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach (364 tys.) oraz Port Lotniczy Poznań-Ławica (118 tys.).

W przypadku przewoźników lotniczych najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym przewiózł Enter Air (329 tys.), a następnie Buzz (166 tys.) oraz PLL LOT (154 tys.).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl