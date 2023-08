Ulubiony broker polskich inwestorów ma dziwny problem

Broker XTB, uznawany przez wiele rankingów za oferujący najlepsze konto maklerskie w Polsce - zanotował w pierwszym półroczu 2023 r. spadek przychodów i zysku netto przy jednoczesnym silnym wzroście aktywnych klientów.

Grupa XTB zanotowała spadek przychodów i zysku netto w ujęciu rocznym w pierwszym tegorocznym półroczu.

Jako przyczynę spółka wskazuje niższą zmienność na rynkach finansowych i towarowych w II kwartale 2023 roku.

Powyższy czynnik został częściowo zrekompensowany w stale rosnącą liczbą nowych klientów, których w omawianym okresie XTB pozyskało o ponad 65 proc. więcej niż rok temu.

W pierwszym półroczu 2023 roku grupa XTB wypracowała 421 mln zł skonsolidowanego zysku netto, mniej o 12 proc. niż rok wcześniej. Skonsolidowane przychody osiągnęły wartość prawie 819 mln zł i były niższe w ujęciu rocznym o 2 procent. Wyraźnie wzrosły koszty działalności operacyjnej, wyniosły 341,6 mln zł wobec 267,8 mln zł przed rokiem. W omawianym okresie grupa pozyskała rekordowe 167,2 tys. nowych klientów, natomiast liczba aktywnych klientów wzrosła o 44 proc. do 274,5 tysięcy.

Spadek przychodów efektem niższej zmienności rynkowej

- Do spadku przychodów przyczyniła się niższa o 48 zł rentowność jednostkowa lota (lot to jednostka określająca wielkość zlecenia - przyp. red.), wynosząca 226 zł (w pierwszym półroczu 2022 było to 274 zł). Spadek ten to głównie efekt niższej zmienności na rynkach finansowych i towarowych w II kwartale 2023 r. zrekompensowany w części stale rosnącą liczbą nowych klientów (wzrost o 65,5 proc. rok do roku), połączoną z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów. W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 3 615,5 tys. lotów (I półrocze 2022: 3 050,7 tys. lotów) - podała spółka w raporcie.

Baza klientów wciąż rośnie, wydatki na marketing będą rosły

XTB skupia się na stale rosnącej bazie klientów i liczbie aktywnych klientów. W I półroczu 2023 r. grupa odnotowała rekord w tym obszarze pozyskując 167,2 tys. nowych klientów wobec 101 tys. rok wcześniej, co daje wzrost o 65,5 procenta. Analogicznie do liczby nowych klientów rekordowa była także liczba aktywnych klientów, która wzrosła z 190 088 do 274 450, tj. o 44,4 proc. rok do roku.

- Priorytetem zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej prowadzący do umocnienia pozycji rynkowej XTB na świecie poprzez dotarcie z ofertą produktową do klienta masowego. Ambicją zarządu w 2023 r. jest pozyskiwanie średnio co najmniej 40-60 tys. nowych klientów kwartalnie - podała spółka.

Poniżej dane pokazujące przyrost aktywnych klientów w ujęciu kwartalnym za ostatnie osiem kwartałów:

W związku z dynamicznym rozwojem XTB zarząd ocenia, że w 2023 r. łączne koszty działalności operacyjnej mogą kształtować się nawet na poziomie wyższym o około jedną czwartą niż w 2022 roku. Nakłady na marketing mogą wzrosnąć o około jedną piątą w stosunku do roku ubiegłego.

Giełdowa kapitalizacja XTB wynosi obecnie nieco ponad 4,3 mld zł. Większościowym akcjonariuszem jest XX ZW Investment Group, który w maju 2023 roku sprzedał 7 mln akcji, stanowiących 5,96 proc. kapitału zakładowego XTB. Cena sprzedaży została ustalona na 38 zł za sztukę, obecnie jedna akcja kosztuje 36,8 zł.

