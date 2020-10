Umowa międzywierzycielska ws. projektu Polimery Police

Kredytodawcy, instytucje udzielające zabezpieczeń, przyszli akcjonariusze, pożyczkodawcy podporządkowani oraz spółka Grupa Azoty Polyolefins zawarły w środę umowę międzywierzycielską, dotyczącą projektu Polimery Police.

Jak podały w komunikatach Lotos. Grupa Azoty i Grupa Azoty Polyolefins, umowę z jednej strony zawarły instytucje udzielające kredytów na projekt Polimery Police: Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, BNP Paribas, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Industrial and Commercial Bank of China, mBank, PKO BP, PZU, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 i Santander Bank Polska.

Instytucje finansowe udzielające limitów na transakcje zabezpieczające to: Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, ICBC Standard Bank, mBank, PKO BP i Santander Bank Polska.

Sygnatariuszami są przyszli akcjonariusze: Hyundai Engineering, Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation, oraz akcjonariusze czyli Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" oraz pożyczkodawcy podporządkowani: Spółka, Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty ZChP.

Umowę podpisała też spółka Grupa Azoty Polyolefins (GAP).

Jak podano w komunikatach, umowa ustanawia i reguluje podporządkowanie wierzytelności Spółki i innych akcjonariuszy oraz pożyczkodawców podporządkowanych z tytułu udziału w kapitale akcyjnym GAP oraz pożyczki podporządkowanej wobec wierzytelności wymienionych wyżej instytucji finansowych.

Polimery Police to największy projekt inwestycyjny w historii Grupy Azoty - instalacja produkcyjna, która ma wytwarzać 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Generalnym wykonawcą jest południowokoreańska spółka Hyundai Engineering. Plac pod budowę projektu Polimery Police przekazano generalnemu wykonawcy 7 stycznia 2020 r. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji ma nastąpić w czwartym kwartale 2022 r.

22 stycznia 2020 r. UOKiK zgodził się na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy - prowadzącego działalność jako Grupa Azoty Polyolefins - przez Grupę Azoty, Hyundai Engineering, Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation oraz Grupę Lotos.

Głównymi obiektami kompleksu chemicznego Polimery Police będą instalacje do produkcji propylenu oraz polipropylenu. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o amerykańskie licencje. Instalacja ma też wytwarzać rocznie 17 tys. ton wodoru, który będzie sprzedawany do zakładów chemicznych w Policach do produkcji amoniaku - dzięki temu spadnie w nich zużycie gazu ziemnego. Elementem instalacji będzie gazoport, zdolny przyjmować statki transportujące do 22 tys. ton propylenu i etylenu. Będzie on mógł być także wykorzystywany do importu LPG.