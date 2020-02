Umowa na projekt i montaż dodatkowych regazyfikatorów w terminalu LNG

Operator terminala LNG w Świnoujściu, spółka Polskie LNG, podpisała w poniedziałek umowę na zaprojektowanie i montaż dodatkowych regazyfikatorów w terminalu LG w Świnoujściu. To element projektu zwiększenia zdolności regazyfikacyjnych gazoportu.

Wykonawcą projektu rozbudowy baterii regazyfikatorów SCV (Submerged Combustion Vaporiser) zostało konsorcjum PORR i TGE Gas Engineering. Umowa obejmuje zaprojektowanie i montaż regazyfikatorów i pomp kriogenicznych. Wartości kontraktu nie podano.

To element rozbudowy zdolności regazyfikacyjnych gazoportu z 5 do 7,5 mld m sześc. gazu rocznie. Umowę na dostawę samych jednostek SCV Polskie LNG - spółka córka operatora przesyłowego gazu Gaz-Systemu - podpisało w październiku 2019 r. z firmą Selas-Linde.

Regazyfikatory to urządzenia do przeprowadzania gazu ziemnego ze stanu skroplonego do gazowego, w którym może zostać wtłoczony do sieci gazociągów przesyłowych.

"Ta inwestycja powinna uwolnić Polaków od lęków i pytania, czy ktoś kiedyś zakręci kurek z gazem" - mówił przed podpisaniem umowy minister aktywów państwowych Jacek Sasin.