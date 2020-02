Umowa na projekt podłączenia Elektrowni Kozienice do sieci przesyłowej gazu

Spółki Gaz-System i Enea Wytwarzanie podpisały we wtorek (11 lutego) umowę na zaprojektowanie przyłączenia Elektrowni Kozienice - należącej do Enei - do sieci przesyłowej gazu.

Enea planuje w przyszłości zastąpić część wyeksploatowanych bloków węglowych w Kozienicach gazowymi. Zgodnie z porozumieniem, podpisanie umowy o przyłączenie Kozienic do sieci gazowej nastąpi w 2023 r. Gaz do elektrowni ma być dostarczany z gazociągu Gustorzyn-Wronów, który jest na etapie uzyskiwania pozwoleń administracyjnych.

Wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko podkreślał, że operator patrzy, jak zmienia się struktura energetyczna i nie może czekać z budowaniem gazociągów, które umożliwią sprostanie wyzwaniom transformacji energetycznej.

"Przystępujemy do projektowania odpowiednio wcześniej, nie czekamy aż gazociąg Gustorzyn-Wronów będzie gotowy" - zaznaczył Zawartko. Jak mówił, dzięki takiemu podejściu, gaz będzie mógł dostarczony wtedy, gdy klient będzie go potrzebował.

Wiceprezes Enei Wytwarzanie Tomasz Siwak ocenił z kolei, że umowa pozwala swobodnie planować rozwój grupy w oparcie o niskoemisyjne źródła energii, jak gaz. "Dokument pozwala nam zaplanować budowę i rozwój w naszej największej elektrowni" - zaznaczył.