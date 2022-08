UN Global Compact Network Poland przygotowuje raport o pomocy biznesu w czasie wojny w Ukrainie

Polski i światowy biznes stał się fundamentalnym elementem systemu pomocy humanitarnej w czasie wojny w Ukrainie. Chcąc poznać skalę pomocy, UN Global Compact Network Poland przygotowało ankietę skierowaną do wszystkich przedsiębiorstw działających w Polsce i w Ukrainie, które udzieliły wsparcia w jakimkolwiek zakresie. Jej wyniki zostaną zaprezentowane w raporcie przygotowywanym dla Sekretarza Generalnego ONZ- informuje UN Global Compact Network Poland.

UN Global Compact Network Poland (UN GCNP), czyli polskie biuro największej inicjatywy zrzeszającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, wskazuje, że już od pierwszych dni wojny w Ukrainie rozpoczęło działania wspierające uchodźców z Ukrainy.

Zobacz także: Komisja Europejska wypłaciła 500 mln euro pomocy dla Ukrainy

UN GCNP przygotowuje raport „United Business for Ukraine”

Jednym z głównych zadań UN GCNP była, jak podano, mobilizacja sektora prywatnego do niesienia pomocy. Mając na uwadze przekazaną przez biznes skalę wsparcia, organizacja zachęca do podzielenia się tymi informacjami w specjalnie utworzonej do tego celu ankiecie.

Chcąc pokazać wzorową postawę biznesu, UN GCNP przygotowuje raport „United Business for Ukraine”, którego idea została przedstawiona prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas spotkania z Sandą Ojiambo, zastępczynią sekretarza generalnego ONZ oraz szefową UN Global Compact w trakcie Forum Ekonomicznego w Davos.

Przygotowywany przez UN GCNP raport otwarcia ma zostać zaprezentowany podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 2022 roku. Dokument skierowany do sekretarza generalnego i agend ONZ będzie ukazywał skalę i znaczenie pomocy polskiego oraz ukraińskiego biznesu.

Raport “United Business for Ukraine” będzie oficjalnym dokumentem ONZ

Opracowanie, jak informuje UN GCNP, będzie skupiało się głównie na formach wsparcia niesionych przez biznes z podziałem na kategorie: wielkość (mały, średni i duży biznes), branże, wkład finansowy, rzeczowy, obietnice wsparcia oraz odbiorcy pomocy (indywidualni, NGO, organizacje międzynarodowe, ONZ).

Czytaj również: Eksperci: Ukraina zdana na pomoc międzynarodową

Biuro UN GCNP podało, że raport “United Business for Ukraine” będzie oficjalnym dokumentem ONZ opracowanym w ramach partnerstwa z: Connecting Business Initiative (CBI) prowadzonej przez United Nations Development Programme (UNDP) i UN OCHA, United Nations Global Compact, UN Global Compact Network Poland oraz UN Global Compact Network Ukraine. Dostępny będzie w językach: polskim, angielskim i ukraińskim.

Krótki formularz dla firm niosących pomoc dostępny jest pod linkiem: firmydlaukrainy.pl.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl