UN-Habitat: to władze lokalne najszybciej reagują na kryzysy

To władze lokalne, prezydenci miast, najszybciej reagują na kryzysy – mówił we wtorek na Światowym Szczycie Miejskim w Katowicach dyrektor ds. reagowania na sytuacje nadzwyczajne w UN-Habitat Filiep Decorte. Akcentował, że odbudowa po kryzysach powinna następować oddolnie i jak najszybciej.

Światowe Forum Miejskie to odbywająca się co dwa lata konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Organizatorem jest Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (ang. United Nations Human Settlements Programme), znany pod nazwą UN-Habitat. Miejscem 11. edycji Forum, pod hasłem "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości", jest katowickie Międzynarodowe Centrum Kongresowe.

Jak zaznaczył we wtorek na Forum Decorte, 11. edycja Światowego Forum Miejskiego jest pierwszą, do której agendy UN-Habitat wprowadził temat kryzysów miejskich. "Mówiliśmy o zmianach klimatu, o pandemii, o konfliktach, coraz większe są nierówności i niestabilności związane z kryzysem mieszkaniowym - wszystkie te kryzysy pojawiają się w miastach" - podkreślił.

"Widzimy w miastach w Ukrainie i w miastach w innych krajach, że to prezydenci, burmistrzowie miast reagują. To oni starają się pomóc lokalnym społecznościom od pierwszego dnia, gdy kryzys się pojawia. To prezydenci miast mogą najszybciej reagować odbudowując potem społeczności i same miasta, aby umożliwić tym, którzy uciekli z miast jak najszybszy powrót" - wskazał Decorte.

"Ponieważ prezydenci miast reagują najwcześniej, muszą otrzymywać jak najwięcej wsparcia ze strony innych interesariuszy. Jednocześnie ważne jest to, aby nie czekać. Jeśli chodzi o odbudowywanie miejsc zniszczonych, np. przez wojnę, odbudowa powinna rozpocząć się jak najszybciej, by ludzie mogli wrócić do swoich domów" - podkreślił.

Przypomniał też, że wobec wojny w Ukrainie to miasta w tym kraju i poza nim przyjęły największą liczbę uchodźców - i jest to powtarzalne. W poprzednich latach ogromną liczbę uchodźców z Syrii przyjęły miasta tureckie. Z kolei w Ameryce Południowej wielu uchodźców z Wenezueli trafiło do kolumbijskiej Bogoty.

"Musimy skupiać się na działaniach z tym związanych w krajowych planach odbudowy. Oddolne inicjatywy w tym zakresie powinny zyskiwać odpowiednie wsparcie. Trzeba upewnić się, że głos prezydentów miast jest dobrze słyszany. Bardzo ważna jest przy tym współpraca między poziomem krajowym i lokalnym" - wskazywał Decorte.

Zaznaczył, że działania związane z odbudową po kryzysach powinny koncentrować się nie tyle na prostym przywracaniu tego co było, lecz - szczególnie w kwestiach klimatycznych czy zazieleniania miast - zakładać poprawę. Odbudowa powinna rozpoczynać się od lokalnych społeczności.

"W działaniach tych potrzebne jest odpowiednie finansowanie. Wiele instrumentów finansowania dostępnych jest na poziomach rządów krajowych. Trzeba jednak przełożyć to na poziom lokalny, gminy powinny mieć dostęp do finansowania, by mogły działać sprawnie i mogły współpracować przy tym z sektorem prywatnym" - podkreślił.

"Koncentrujemy się na wspieraniu miast, aby radziły sobie z uchodźcami" - zadeklarował dyrektor UN-Habitat ds. reagowania na sytuacje nadzwyczajne, zapowiadając poświęconą temu środową sesję Forum w katowickim Spodku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl