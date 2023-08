Unia Europejska nałożyła nowe sankcje na Białoruś

Weszły w życie kolejne sankcje wobec Białorusi. Restrykcje obejmują nowe sektory białoruskiej gospodarki i 38 osób.

Weszły w życie kolejne sankcje wobec Białorusi, nałożone za jej zaangażowanie w rosyjską inwazję na Ukrainę i łamanie praw człowieka.

Restrykcje obejmują nowe sektory białoruskiej gospodarki i 38 osób, w tym odpowiedzialnych za prześladowanie działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta.

Stoimy po stronie narodu białoruskiego w jego dążeniu do pokoju i demokracji - powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Sankcje obejmują nowe sektory białoruskiej gospodarki i 38 osób

"Przyjęliśmy nowe sankcje w odpowiedzi na ciągłe, systematyczne, powszechne i rażące łamanie praw człowieka przez nielegalny reżim (Alaksandra) Łukaszenki oraz brutalne represje wobec wszystkich warstw społeczeństwa białoruskiego. Dzisiaj podejmujemy również dalsze kroki przeciw reżimowi białoruskiemu jako współsprawcy nielegalnej i niesprowokowanej agresji Rosji przeciw Ukrainie. Stoimy po stronie narodu białoruskiego w jego dążeniu do pokoju i demokracji" - powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

UE wprowadziła sankcje wobec 38 osób i trzech podmiotów z Białorusi za "poważne naruszenia praw człowieka", "represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i sił demokratycznych", a także za "czerpanie korzyści z reżimu Łukaszenki i jego wspieranie".

Restrykcje obejmują strażników więziennych odpowiedzialnych za torturowanie i znęcanie się nad zatrzymanymi, w tym więźniami politycznymi, prominentnych propagandzistów oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości skazujących przeciwników reżimu. Sankcje wymierzone są także w przedsiębiorstwa państwowe, które np. zwalniały pracowników za udział w pokojowych protestach.

Nałożono sankcje na osoby odpowiedzialne za prześladowanie i skazanie na osiem lat więzienia Andrzeja Poczobuta, działacza polskiej mniejszości na Białorusi.

Restrykcjami objęto koncern naftowo-chemiczny Biełnieftiechim

Restrykcjami został objęty kontrolowany przez państwo koncern naftowo-chemiczny Biełnieftiechim wspierający reżim Łukaszenki.

W sumie unijne sankcje wobec Białorusi objęły jak dotąd łącznie 233 osoby i 37 podmiotów. Polegają na zamrożeniu ich aktywów, a unijnym podmiotom zabrania się udostępniania im funduszy.

Ponadto z związku ze wspieraniem przez Białoruś rosyjskiej inwazji na Ukrainę UE nałożyła sankcje sektorowe. Obejmują one: zakaz eksportu towarów i technologii nadających się do wykorzystania w lotnictwie i przemyśle kosmicznym, w tym silników lotniczych i dronów, zakaz sprzedaży broni palnej oraz amunicji, dalsze ograniczenia wywozu na Białoruś towarów używanych przez Rosję do wojny przeciwko Ukrainie, w tym półprzewodników, elektronicznych układów scalonych, aparatów fotograficznych i elementów optycznych, towarów i technologii podwójnego zastosowania. Białoruś nadal podlega restrykcjom w sektorze finansowym, handlu, energetyce, transporcie i innych.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała już na początku stycznia wprowadzenie sankcji na Białoruś za wspieranie rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie i represje wobec opozycji. Od tego czasu trwały w tej sprawie negocjacje między państwami UE.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że część państw Europy Zachodniej chciała, aby z wcześniejszej listy restrykcji wykreślony został potaż, służący do produkcji nawozów. Po drugiej stronie barykady były m.in. Polska i państwa bałtyckie, które nie zgadzały się na żadne rozluźnienie restrykcji.

