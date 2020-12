Unia Europejska przyjęła budżet unijny na lata 2021-2027

Po zgodzie Parlamentu Europejskiego kraje członkowskie w ramach Rady UE przyjęły rozporządzenie określające budżet unijny na lata 2021-2027.

Rozporządzenie przewiduje długoterminowy budżet w wysokości 1074,3 mld euro dla unijnej "27" w cenach z 2018 r. Wraz z funduszem odbudowy w wysokości 750 mld euro pozwoli to UE na zapewnienie bezprecedensowego finansowania w wysokości 1,8 bln euro w nadchodzących latach na wsparcie naprawy gospodarek po pandemii Covid-19 i realizację priorytetów UE.



Oczekuje się, że większość sektorowych programów finansowania UE zostanie przyjęta na początku 2021 r. i że będą obowiązywać z mocą wsteczną od początku stycznia.



Aby wdrożyć fundusz odbudowy, decyzja UE w sprawie zasobów własnych będzie musiała zostać ratyfikowana we wszystkich państwach członkowskich zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi.



Na mocy decyzji Komisja Europejska zostanie upoważniona do pożyczenia kwoty do 750 mld euro w cenach z 2018 r. na rynkach kapitałowych w celu zaradzenia skutkom kryzysu związanego z Covid-19.



Większość tych środków zostanie przekazana za pośrednictwem instrumentu naprawy i odporności o wartości 672,5 mld euro, który wesprze publiczne inwestycje i reformy w państwach członkowskich poprzez dotacje i pożyczki, pomagając im w radzeniu sobie z ekonomicznymi i społecznymi skutkami pandemii.



Parlament Europejski zatwierdził w środę w głosowaniach liczący 1,8 bln euro pakiet unijnego budżetu na lata 2021-2027 i funduszu odbudowy. Rozporządzenie w sprawie długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 zostało przyjęte 548 głosami za, przy 81 głosach przeciw i 66 wstrzymujących się.



W ubiegłym tygodniu na szczycie UE przywódcy osiągnęli polityczny kompromis w sprawie unijnego budżetu. Zgoda PE była wymagana, aby wszedł on w życie.