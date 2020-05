Unia Europejska szuka odpowiedzi na kryzys. Polska ma swój głos

Uderzenie pandemii koronawirusa w Unię Europejską było bardzo szybkie i silne, dlatego unijna odpowiedź na kryzys musi być równie silna i musi szybko nadejść. Czy uda znaleźć się kompromisowe rozwiązania w sytuacji, gdy przed wybuchem pandemii różnic co do wizji unijnego projektu nie brakowało pomiędzy członkami UE?

Polska czeka na nowy budżet UE

Zielona strategia

- Ten kryzys dotyczy w bezpośredni sposób sfery realnej gospodarki, w odróżnieniu od kryzysu poprzedniego, który generowany był przez kryzys finansowy - stwierdziła.Powołując się na dane statystyczne poinformowała, że z szacunków wynika, iż na skutek pandemii gospodarka światowa skurczy się o ponad 3 proc., czyli znacznie bardziej niż w latach 2008-2009. Zgodnie ze scenariuszem bazowym, który zakłada zatrzymanie pandemii w drugiej połowie tego roku, odbicie gospodarcze w 2021 r. wyniesie 5,8 proc.Jednocześnie, zdaniem Czerwińskiej, gospodarka europejska odczuje ten kryzys znacznie bardziej dotkliwie niż Polska - skurczy się ok. 7,4 proc., wobec spadku PKB Polski w wysokości o ok. 4,3 proc. w 2020 r.Niemniej poziom produkcji, poziom usług, poziom rozwoju gospodarczego z roku 2019, jeszcze co najmniej przez dwa lata będzie dla nas nieosiągalny.- Odpowiedź na tak potężny szok gospodarczy będzie w znacznej mierze należała do instrumentów polityki fiskalnej. Prognozuje się, że wskaźniki zadłużenia osiągną niespotykane do tej pory rozmiary na skutek zarówno pomocy publicznej, jak i efektu mianownikowego, czyli obniżenia się dynamiki produktu krajowego brutto - powiedziała Czerwińska.Przypomniała, że prognozy mówią, iż poziom długu publicznego wobec PKB po raz pierwszy przekroczy w UE 100 proc., a w przypadku Polski najprawdopodobniej zbliży się do poziomu 60 proc. PKB.- Deficyt sektora finansów publicznych jeszcze w bieżącym roku przewyższy poziomy, które pamiętamy z lat 2009-2010, w przypadku Polski zbliży się do 10 proc. PKB, przekraczając 8 proc. dla krajów UE i 18 proc. dla Stanów Zjednoczonych - powiedziała wiceprezes EBI.Podkreśliła, że to poziomy w zasadzie nieobserwowalne od czasów II wojny światowej. Dlatego, jak zaznaczyła, niezwykle ważna jest szybka, skoordynowana i odpowiednia do wyzwań reakcja ze strony państw członkowskich i instytucji europejskich.- Stoimy przed wyzwaniem historycznym. Mówimy o potrzebie planu na miarę nowego planu Marshalla. EBI postawiło sobie za zadanie natychmiastową odpowiedź na skutki pandemii - powiedziała Czerwińska.Wskazała m.in. na pomoc dla firm wspólnie z Komisją Europejską, na co zmobilizowano ok. 8 mld euro, oraz Paneuropejski Fundusz Gwarancyjny z kwotą 25 mld euro, który ma zmobilizować kapitał na poziomie ok. 200 mld euro. Fundusz ten stanowi część pakietu unijnego o łącznej wartości 540 mld euro.Do tego dochodzą projekty w obszarze ochrony zdrowia za ponad 6 mld euro, a także program wsparcia gospodarek spoza UE, z tego 1,7 mld euro adresowane do Bałkanów Zachodnich.Czerwińska mówiła o przygotowaniach do odbudowy gospodarki i powrotu na ścieżkę wzrostu. Dodała, że pandemia odgrywa też rolę katalizatora w niektórych sektorach, jeśli chodzi o zmiany strukturalne w gospodarce - pokazuje wyraźniej niż przedtem, jak ważna jest rola innowacji, nowych technologii dla kształtowania procesów gospodarczych i budowania odporności na szoki wewnętrzne i zewnętrzne.- Plan odbudowy pozwoli na zwiększenie inwestycji w sektory, które do tej pory nie mogły liczyć na tak duże wsparcie - zaznaczyła.Zwróciła uwagę na gospodarkę cyfrową, sztuczną inteligencje, ochronę środowiska czy inteligentne miasta. Jej zdaniem teraz widać, że cele inwestycyjne banku: spójność, innowacje i klimat są ze sobą nierozerwanie związane, a w dobie pandemii nabierają większego znaczenia.Do działań EBI odniosła się minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która poinformowała w trakcie debaty, że Polska bardzo mocno popiera propozycję ustanowienia Funduszu Gwarancyjnego Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dodała, że powinny do niego przystąpić wszystkie państwa członkowskie.Minister podkreślił, że państwa członkowskie obywatele i przedsiębiorcy oczekują bardzo aktywnej roli UE w walce w związku z zażegnaniem skutków społeczno-gospodarczych epidemii.- Oczekują uelastycznienia warunków w udostępnianiu i wykorzystaniu środków Unii Europejskiej. Bedą one miały bardzo dużą rolę w łagodzeniu skutków nie tylko gospodarczych, ale i społecznych - powiedziała Jarosińska-Jedynak.Dodała, że Europa ma już "pewne doświadczenia", realizowane przy budżecie z 2007-2013, kiedy to łagodzone były skutki kryzysu z 2008 r.Jak podkreśliła, od początku pandemii Polska działa na forum UE, przekonując Komisję Europejską do aktywniejszych działań w celu wprowadzenia zmian w prawie unijnym.- Przekonywaliśmy KE do poluzowania procedur po to, żeby łatwiej przesuwać pieniądze dla służby zdrowia i przedsiębiorców. Zaproponowaliśmy pakiet zmian, aby to umożliwić. Jesteśmy zadowoleni, że sporo naszych propozycji znalazło odzwierciedlenie w propozycjach KE, które weszły w życie pod koniec kwietnia - dodała Jarosińska-Jedynak.Jak zaznaczyła, w związku z sytuacją pandemiczną, w jakiej znajduje się Europa, wieloletnie ramy finansowe na nową perspektywę funduszy powinny być ustalone jak najwcześniej. Wyraziła nadzieję, że wydarzy się to już w czerwcu, na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej.Podobny ton płynął z wypowiedzi Konrada Szymańskiego, ministra ds. UE. Jak stwierdził w trakcie debaty, jeśli Unia Europejska ma wyjść wzmocniona z kryzysu, to musi działać efektywnie i ambitnie m.in. w sprawie budżetu na nową perspektywę finansową na lata 2021-2027. Czasu na przyjęcie nowego budżetu jest coraz mniej.- To, co nas smuci, to fakt, że państwa północne, które do tej pory blokowały przyjęcie ambitnego budżetu unijnego, nadal utrzymują przekonanie, że jakikolwiek poziom wspólnego pokonywania tego problemu - czy to w zakresie transferów, czy to w zakresie zdolności pożyczkowych - widzimy wyraźnie tendencję do tego, żeby te zdolności finansowe UE ograniczać - podkreślił minister.Szymański wskazał jednocześnie, że te same państwa na poziomie narodowym transferują olbrzymie środki do swoich gospodarek, co „stwarza sytuację politycznie bardzo toksyczną”.- Zwracamy uwagę na to, że jeśli Unia ma wyjść wzmocniona z tego kryzysu, to musi działać efektywnie i ambitnie. Tutaj nie ma miejsca na to, by cały czas myśleć w kategoriach tylko i wyłącznie krótkoterminowych kosztów, ponieważ długoterminowe koszty takiej porażki mogą być koszmarne również dla tych państw, które dzisiaj się popisują swoją oszczędnością - wyjaśnił minister.W jego opinii to krótkowzroczna polityka, która może doprowadzić nie tylko do kosztów politycznych dla UE, ale może także spowolnić wychodzenie z kryzysu.Europoseł Jerzy Buzek, w przeszłości m.in. premier RP oraz przewodniczący europarlamentu, podczas debaty podkreślał natomiast, że strategia Europejskiego Zielonego Ładu pozostaje słusznym planem dla unijnej gospodarki, a jednocześnie odpowiada na globalne zagrożenia związane z kryzysem klimatycznym.Buzek, który jest również przewodniczącym Rady Programowej EEC, zaznaczał też , że UE walcząc z kryzysem musi koncentrować na trzech kluczowych kwestiach: wsparciu gospodarki, rozwoju cyfryzacji, a także realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu, która może przełożyć się na długofalowy wzrost dla Wspólnoty.Odnosząc się do tego ostatniego zaznaczył, że z Polski płynie wciąż wiele sceptycznych głosów na ten temat. Tymczasem kryzys klimatyczny stanowi dla świata znacznie większe zagrożenie niż koronawirus. Dlatego nie można go lekceważyć.Tak samo naukowcy ostrzegają przed lekceważeniem zmian klimatycznych, jak ostrzegali przed brakiem reakcji nad rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Buzek wskazał tu na postawę prezydenta USA Donalda Trumpa.Obecnie ten kraj jest najbardziej na świecie dotknięty skutkami pandemii. Podobnie Trump neguje zagrożenia klimatyczne, a USA wyszły z porozumień paryskich ONZ.Czy zatem koronawirus był wstrząsem, który zweryfikuje populistyczne postawy i ukaże sens myślenia w kategoriach dobra wspólnego na wiele dekad?Zdaniem Jerzego Buzka, obecny kryzys jest całkiem innych tych wcześniejszych: finansowego z 2008 r., czy gospodarczego z lat 1929-1933. Wyraził przy tym nadzieję, że uda się go wykorzystać do działań, które zmienią rzeczywistość na lepszą.W przypadku Polski może do tego posłużyć Europejski Zielony Ład, wprowadzany w naszym kraju w sposób solidarny, dzięki wsparciu finansowemu, a także poprzez wytyczanie realnych celów, czyli nie większej redukcji do 2030 r. emisji CO2 niż 50 proc. w stosunku do 1990 r.Buzek wskazał, że Polska ma duży problem z węglem, którego duża ilość jest importowana z Rosji, a także smogiem, który przyczynia się do nieporównywalnie większej ilości zgonów niż koronawirus.- Polska musi wykorzystać wielką strategię Europejskiego Zielonego Ładu, abyśmy mogli zacząć gospodarkę od nowa. Tak, jak 30 lat temu - po ruinie gospodarki socjalistycznej - zaczynaliśmy od nowa, dziś również musimy zacząć od nowa. Dla naszego kraju to wyjątkowa okazja, aby się odbudować w nowej gospodarce, nowej wizji świata - stwierdził Jerzy Buzek.