Unia Europejska szykuje podatkowy bat na emisyjne towary

Państwa Unii Europejskiej chcą nałożyć podatek na towary spoza Wspólnoty, które są produkowane niezgodnie z unijnymi standardami polityki klimatycznej. Na razie nie ma jeszcze w tej kwestii ostatecznego porozumienia.

27 państw Unii i Parlament Europejski nie wypracowało jeszcze konsensusu, ale wprowadzenie nowego podatku jest dyskutowane. Ze względu na to, że pewne aspekty związane z wprowadzeniem mechanizmu doliczania podatku na granicach Wspólnoty zgodnie emisją CO2 (Carbon Border Adjustment Mechanism) dotyczą także innych polityk, decyzja dotycząca jego wprowadzenia wymaga czasu.

Nowy podatek ma zwiększyć konkurencyjność produktów wytwarzanych w samej Unii Europejskiej, w związku z tym, że wiele firm europejskich skarży się, iż muszą ponosić nieproporcjonalnie wysokie koszty swojej działalności wobec konkurencji spoza UE, w związku z unijną polityką klimatyczną. To sprawia, że europejskie produkty są często droższe niż z rynków nieunijnych.

- Taki podatek wymusi równe traktowanie produktów importowanych wobec produkcji europejskiej, a także zachęci partnerów spoza UE do dołączenia do unijnych wysiłków na rzecz ochrony klimatu - oświadczył czeski minister przemysłu Jozef Síkela.

- Tylko kraje mające takie same ambicje klimatyczne jak UE będą mogły eksportować produkty do UE bez dodatkowych kosztów. Nowy podatek pozwoli więc upewnić się, że unijne wysiłki na rzecz ochrony klimatu nie będą torpedowane przez przenoszenie europejskiej produkcji do krajów z mniej ambitnymi politykami klimatycznymi - podał w swoim oświadczeniu Parlament Europejski.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl