Unia ma coraz mniej czasu na przyjęcie nowego budżetu

Przed posiedzeniem Rady Europejskiej (17 i 18 października) Komisja Europejska wzywa szefów państw i rządów UE do przedstawienia wytycznych politycznych i „nadania nowej dynamiki negocjacjom” w sprawie wieloletniego budżetu na lata 2020-27. Ma to umożliwić osiągnięcie porozumienia jeszcze przed końcem roku. Bez tego grozi prowizorium budżetowe i zawiedzenie „setek tysięcy studentów, rolników i badaczy w całej Europie, a także wszystkich innych beneficjentów budżetu UE”, którzy nie otrzymają na czas wsparcia finansowego.

Modernizacja budżetu

System rabatów wynegocjowała w 1984 r. Margaret Thatcher, premier Wielkiej Brytanii. „Wystąpienie tego państwa z UE stanowi okazję do zreformowania strony dochodowej budżetu UE i likwidacji systemu, który stał się nieprzejrzysty i wypaczony. Przywódcy powinni wykorzystać tę szansę i opowiedzieć się za sprawiedliwszym finansowaniem budżetu UE” – komentuje Komisja.KE podkreśla też, że obecnie jest również właściwy moment na przyjrzenie się nowym źródłom dochodów do budżetu UE, które „byłyby ściślej powiązane z priorytetami polityki UE”.Możliwe źródła obejmują dochody związane z systemem handlu uprawnieniami do emisji lub z ilością odpadów z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi.„Przywódcy powinni wykorzystać rosnące poparcie dla tych nowych zasobów własnych i zgodzić się na dywersyfikację źródeł dochodów zasilających budżet UE”, stwierdza KE.Zaproponowała ona też nowe, „wyważone proporcje pomiędzy poszczególnymi obszarami polityki finansowanymi z budżetu UE”.Chociaż polityka spójności i wspólna polityka rolna nadal odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości Europy, są one obecnie modernizowane, bowiem pojawiły się nowe priorytety.Jednocześnie więcej środków płynie do kluczowych obszarów polityki, takich: jak badania i innowacje, mobilność studentów, działania na rzecz klimatu, migracja, zarządzanie granicami i bezpieczeństwo, cyfryzacja, a także obronność i działania zewnętrzne Unii.„Przywódcy powinni poprzeć te wysiłki na rzecz modernizacji budżetu UE i dopilnować, aby przynosił on realne efekty w obszarach, które są ważne dla europejskich obywateli”, stwierdza KE.