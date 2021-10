UniCredit podnosi prognozę dotyczącą zysku za 2021 r.

Po mocnym III kwartale 2021 roku bank UniCredit podwyższył swoje oczekiwania w zakresie przychodów i zysków za bieżący rok - donosi Reuters.

W czwartek UniCredit poinformował o zysku netto w wysokości 1,06 mld euro za trzeci kwartał, co plasuje się powyżej średniej prognozy analityków wynoszącej 838 mln euro. Wyniki napędziły wyższe przychody oraz malejące straty kredytowe.



W III kw. 2021 roku przychody UniCredit wyniosły 4,44 mld euro, co stanowi zaskakujący roczny wzrost o 1,9 proc., a także nieoczekiwany wzrost o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.



Wynik odsetkowy netto, pięta achillesowa UniCredit przy ujemnych stopach procentowych, wzrósł o 3,1 proc. wobec II kw. 2021.

UniCredit spodziewa się, że zysk netto w 2021 r. przekroczy 3,7 mld euro, w porównaniu z poprzednią prognozą wynosząco nieco ponad 3 mld.



Przychody grupy prognozowane są na około 17,5 miliarda euro, w porównaniu do około 17,1 miliarda euro trzy miesiące temu.



UniCredit to drugi co do wielkości bank we Włoszech, były właściciel polskiego Banku Pekao.

Utrata pozycji lidera

