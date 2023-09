Unijna komisarz ds. spójności i reform: KE nie może zapłacić Polsce faktur

Dopóki Polska nie spełni wszystkich warunków dopuszczających, Komisja Europejska nie będzie płaciła faktur za projekty finansowane z polityki spójności na lata 2021–2027 – powiedziała w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" unijna komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

Pytana, "czy z punktu widzenia Komisji Europejskiej w ostatnim czasie zmieniło się coś w zakresie przestrzegania zasady praworządności w Polsce", Elisa Ferreira powiedziała: "negocjacje są ciągle w toku".

"Jest to (...) proces ciągłego dialogu. Jednak w odniesieniu do tej specyficznej sprawy rekomenduję, aby pytać o nią moich dwóch kolegów z Komisji Europejskiej (KE), którzy zajmują się tą kwestią na bieżąco. Nie leży ona bowiem w mojej bezpośredniej kompetencji jako komisarza odpowiedzialnego za politykę spójności" - wyjaśniła w wywiadzie opublikowanym we wtorek w "Rz" unijna komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

Pytania o to, "kogo konkretnie ma na myśli", Ferreira powiedziała: "osoby, który są bardziej bezpośrednio odpowiedzialne za tę kwestię, to Didier Reynders, komisarz ds. wymiaru sprawiedliwości, i Johannes Hahn, komisarz ds. budżetu i programowania finansowego". "To moi koledzy z Komisji posiadający kompetencje w tej sprawie" - dodała.

"Problem dotyczy tego, co w szczegółach rozumiemy jako ogólną zasadę praworządności. Tak więc negocjacje trwają, a ja muszę czekać na +zielone światło+ odnoszące się do spełnienia przez Polskę tzw. warunków dopuszczających w tym zakresie" - wyjaśniła unijna komisarz.

Pytana, czy "rozliczane do końca br. pieniądze z polityki spójności dla Polski z okresu 2014-2020 nie są w żaden sposób zagrożone", Ferreira powiedziała: "te nie". "W tym przypadku wszystko przebiega jak zazwyczaj" - oceniła.

Pytana, "co jednak ze środkami z bieżącego okresu programowania na lata 2021-2027", b "8 lutego br. podczas pobytu w Warszawie z okazji uroczystości inauguracji Funduszy Europejskich 2021-2027 w Polsce powiedziała pani, że KE czeka na faktury z nowego budżetu", Ferreira odpowiedziała: "dokładnie tak".

"Po akceptacji umowy partnerstwa, a następnie wszystkich programów operacyjnych i ich uruchomieniu kraj członkowski może otrzymać z wyprzedzeniem, zaliczkowo, określony procent pieniędzy z puli dlań przeznaczonej na cały okres programowania" - wyjaśniła, dodając, że "dotyczy to w szczególności środków na tzw. pomoc techniczną".

"Jako KE mogliśmy te pieniądze wypłacić z góry, jednocześnie oczekując, że problemy związane z warunkami dopuszczającymi zostaną rozwiązane. I te pieniądze w formie zaliczek zostały do Polski przesłane" - zapewniła. "Kiedy jednak zaczną do nas napływać faktury za zrealizowane już w Polsce w bieżącym okresie programowania projekty, to musimy potwierdzić, że horyzontalne warunki podstawowe są spełnione" - podkreśliła Ferreira.

"I właśnie w tym zakresie czekam na +zielone światło+ od dwóch wspomnianych kolegów komisarzy, którzy mają kompetencje w tym zakresie wewnątrz KE" - wyjaśniła.

Pytana, czy "jak dotąd KE nie otrzymała jeszcze żadnych faktur z bieżącego okresu programowania na lata 2021-2027", Ferreira powiedziała: "prawdę powiedziawszy, nie wiem, czy jakieś dotarły już do naszych właściwych służb, czy też nie". "Jeśli zostały już wysłane, będą oczywiście poddane ocenie, ale nie mogą zostać zapłacone do momentu, w którym potwierdzimy, że Polska spełniła wszystkie warunki horyzontalne" - zaznaczyła.

"Sytuacja jest klarowna. Jasno to powiedziałam, gdy brałam udział w uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie. Wyjaśniłam dziennikarzom, a także publicznie, że zatwierdzenie umowy partnerstwa i programów operacyjnych to ważne kroki i że określony procent pieniędzy z budżetu na lata 2021-2027, w szczególności na pomoc techniczną, zostanie Polsce przekazany, w myśl naszych oczekiwań, że problemy zostaną rozwiązane" - mówiła.

"Od początku więc było jasne, że zaliczki trafią do Polski, ale faktury za projekty z nowego budżetu nie będą opłacane, dopóki Polska nie spełni wszystkich wymaganych warunków" - wyjaśniła unijna komisarz ds. spójności i reform.

"Mam nadzieję, że dialog na bazie prawa, który prowadzą moi koledzy z KE, przyniesie rozwiązanie" - powiedziała Elisa Ferreira.