Unijna komisarz M.Gabriel: wykluczanie kobiet nie ma ekonomicznego sensu

Wykluczanie kobiet nie ma ekonomicznego sensu. A na włączaniu kobiet m.in. w działania sektora technologii cyfrowych zyskają wszyscy - mówiła europejska komisarz ds. Innowacji, Badań, Edukacji i Młodzieży podczas wtorkowej konferencji Perspektywy Women in Tech Summit 2020.

We wtorek rozpoczęła się w Warszawie, w formule online, trzecia edycja międzynarodowej konferencji Perspektywy Women in Tech Summit 2020. Organizatorzy zapewniają, że to największe wydarzenie dla kobiet w TECH&IT w Europie.

Europejska komisarz ds. Innowacji, Badań, Edukacji i Młodzieży Marija Gabriel w swoim przemówieniu podczas konferencji ubolewała, że kobiety są niedoreprezentowane w obszarach cyfrowych i technologicznych. Podawała statystyki, że choć kobiety to połowa populacji świata, to stanowią one niecałe 30 proc. naukowców i innowatorów, 17 proc. specjalistów IT i 19 proc. europejskich przedsiębiorców.

"Szacuje się, że gdyby w sektorze związanym z technologiami cyfrowymi pracowało więcej kobiet, mogłoby to stworzyć roczny wzrost w europejskim PKB o 16 mld euro. Wykluczanie kobiet po prostu nie ma ekonomicznego sensu. Europejska gospodarka musi wykorzystywać swoje zasoby bardziej efektywnie, nie może sobie teraz pozwolić na takie marnowanie talentów" - powiedziała.

Dodała, że korzyści z włączania kobiet do takiej aktywności dotyczą nie tylko kobiet, ale całego społeczeństwa. Według niej jeśli chcemy, aby gospodarka i społeczeństwa wyszły z kryzysu i rozwijały się, kobiety powinny móc usiąść za sterami i wziąć sprawy we własne ręce. Dodała, że kluczową rolę odgrywa tu edukacja podstawowa, średnia i wyższa.

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher zaznaczyła, że kobiety od dekad borykały się z różnicami w płacach, dyskryminacją, uprzedzeniami, molestowaniem seksualnym, ograniczonymi możliwościami. A obszar STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka - przyp. PAP) był dla nich szczególnie niegościnny i najeżony przeszkodami. Teraz zaś - zdaniem ambasador - wiele kobiet można znaleźć w czołówce innowatorów, przedsiębiorców, na ważnych stanowiskach. "Nie tylko mamy więcej możliwości, ale i tworzymy je dla siebie. (…) Stereotypy nie mogą nas powstrzymać" - mówiła.

Mosbacher w swoim przemówieniu zwróciła też uwagę na rolę, jaką mają nowe technologie w czasach kryzysów. Dodała, że mimo lock-downów i kwarantanny ludzie nie są zawieszeni w próżni i mogą być w kontakcie z innymi osobami z całego świata. "Dzięki nowym technologiom i kreatywnym rozwiązaniom możemy czynić nasze społeczeństwo bardziej odpornym na niespodziewane zagrożenia" - powiedziała. Dodała, że pandemia COVID-19 przyspieszyła rozwój obszarów takich, jak płatności online, telemedycyna, praca i nauka zdalna, rozrywki online czy robotyka. "To nam pokazuje, że nowe technologie są nie tylko narzędziami, z którym można korzystać, ale są czymś dla gospodarek niezbędnym".

W sumie w konferencji Perspektywy Women in Tech Summit 2020 weźmie udział 300 mówców z całego świata - to liderki i liderzy świata technologii z innowacyjnych firm i ośrodków badawczych.