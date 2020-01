Unijny rynek nie taki wolny. Jest Czarna Księga barier dla polskich firm w UE

Polscy przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na działalność na obcych rynkach wciąż napotykają dyskryminujące praktyki. Resort rozwoju przygotował Czarną Księgę barier na europejskich rynkach. Dokument ma być podstawą do presji na Komisję Europejską i inne rządy, by znosić bariery na wewnętrznym europejskim rynku.

Zdaniem Jadwigi Emilewicz, sprawa jest istotna nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorców z naszego regionu, ale i całej europejskiej gospodarki. – Jednolity rynek to atut, który pozwala nam budować konkurencyjność Unii wobec globalnych potęg gospodarczych. Dlatego zależy nam na jego ochronie przed barierami, które mogą się pojawić na fali krótkowzrocznych nastrojów protekcjonistycznych. Jego ochrona oznacza wymierne korzyści. Zasady swobodnego przepływu towarów i usług generują korzyści szacowane na 985 mld euro rocznie – stwierdziła minister rozwoju.- Dalsza integracja przy jednoczesnej eliminacji istniejących już barier, może dać jeszcze większe korzyści. W odniesieniu do sektora usług wskazuje się, że jego liberalizacja przyniosłaby ok. 2 proc. wzrostu PKB – dodała Jadwiga Emilewicz.Czarna księga, uzupełniona o kolejne przypadki w toku rozpoczętych właśnie konsultacji, zostanie przetłumaczona i wysłana do Komisji Europejskiej. Ma być argumentem w dyskusji o unijnym rynku zarówno na forum ogólnounijnym, jak i w bilateralnych rozmowach z urzędnikami z innych krajów UE. Okazja do tego będzie już wkrótce.Jak poinformowała Jadwiga Emilewicz, już w lutym spotka się ona z komisarzem UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Bretonem, sprawa swobodnego przepływu towarów i usług może być również jednym z tematów rozmów podczas wizyty francuskiego prezydenta Emanuela Macrona.