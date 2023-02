Unimot nie spodziewa się zakłóceń na rynku po wprowadzeniu embarga na paliwa z Rosji

Największy niezależny importer paliw Unimot od prawie roku przygotowuje się do uniezależnienia od rosyjskich produktów - powiedział PAP wiceprezes spółki Robert Brzozowski. Zaznaczył, że nie spodziewa się większych kłopotów na rynku po wejściu unijnego embarga na paliwa z Rosji.

W niedzielę, 5 lutego wchodzi w życie unijne embargo na import rosyjskich paliw gotowych. Największe znaczenie będzie miało objęcie zakazem przywozu z Rosji oleju napędowego, który stanowił znaczącą większość importu rosyjskich paliw.

"Grupa Unimot przygotowuje się do uniezależnienia od dostaw paliw z Rosji od momentu wybuchu wojny w Ukrainie. Produkt jest dostępny i nie spodziewamy się większych zawirowań na rynku, ale nie można ich również zupełnie wykluczyć. Gdyby nastąpiła panika na rynku, jak miało to miejsce w marcu 2022 r., podaż może okresowo nie nadążyć za wzmożonym popytem" - powiedział PAP wiceprezes ds. handlu Unimotu Robert Brzozowski.

Jak dodał, "mamy jednak nadzieję, że tym razem popyt utrzymany zostanie na niezmienionym poziomie i jedyne, czego możemy się spodziewać, to chwilowe, nieodczuwalne dla klienta detalicznego braki w niektórych terminalach, z uwagi na ograniczone możliwości logistyczne".

Brzozowski podkreślił, że Unimot już na początku kwietnia 2022 r. wynajął terminal w duńskim Gulfhavn, który umożliwia przeładunek oleju napędowego z największych tankowców przypływających do Europy z innych kierunków niż Rosja oraz dalszy transport paliwa do Polski, a także - w razie potrzeby - do wszystkich innych portów w basenie Morza Bałtyckiego. Poprzez duński terminal firma zrealizowała już trzy dostawy diesla - dwie z Arabii Saudyjskiej i jedną z Indii, a wynajem terminala przedłużyła o kolejny rok.

Wiceprezes Unimotu zaznaczył, że w latach 2021-2022 importer sprowadzał również bezpośrednio do portu w Gdyni olej napędowy z rafinerii europejskich, w tym ze Szwecji, Finlandii, Niemiec i Holandii, i z tych kierunków będzie korzystał również po 5 lutego.

Jak zaakcentował Brzozowski, czas od wybuchu wojny Unimot wykorzystał na budowanie sieci kontaktów handlowych na całym świecie i "nie zakładamy problemów z dostępnością diesla z kierunków innych niż rosyjski".

"Zmiana kierunków dostaw to przede wszystkim wyzwanie logistyczne, ponieważ produkt globalnie jest dostępny, m.in. na Bliskim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych czy Chinach, które przez sytuację pandemiczną mają cały czas ograniczony wewnętrzny popyt, jednak dostarczenie go do Polski po pierwsze trwa dłużej, a po drugie ze względów oczywistych jest droższe" - wyjaśnił wiceprezes Unimotu ds. handlu.

Statek z Primorska płynie do Gdyni 2 dni, z rejonu Morza Czerwonego - 30 dni, a z Indii około 40 dni - przypomniał. Ze względu na odległość produkt dostarczany jest też większymi statkami, które nie mogą bezpośrednio zawijać do portów w Gdyni i Świnoujściu z uwagi na zbyt małą głębokość.

Polskie porty przystosowane są do obsługiwania tankowców, których pojemność wynosi około 35 tys. ton, i takie statki trafiały do nich bezpośrednio z Primorska. "Tymczasem produkt z dalszych kierunków transportowany jest dużymi tankowcami o pojemności około 100 tys. ton, więc musi być przeładowywany na mniejsze tankowce w portach ARA lub w cieśninach duńskich, żeby móc dotrzeć do portów na Morzu Bałtyckim. Do tego służy nam właśnie terminal w duńskim Gulfhavn" - podkreślił Robert Brzozowski.

Unimot to największy niezależny importer paliw w Polsce, a także operator sieci ponad 100 stacji paliw pod marką Avia. W ramach realizacji środków zaradczych przy przejmowaniu Lotosu przez PKN Orlen, do Unimotu ma trafić dziewięć terminali paliw Lotosu, a także zakłady produkcji asfaltów wraz z działem handlowym.

