Unimot sprowadził ładunek diesla z USA

Grupa Unimot sprowadziła do Polski tankowcem o pojemności 38 tys. ton ładunek oleju napędowego ze Stanów Zjednoczonych - poinformowała w środę spółka. Dodała, że transport został rozładowany we wtorek w Gdyni. Od 5 lutego br. obowiązuje embargo na import paliw z Rosji.

Tankowiec przypłynął bezpośrednio z rafinerii Garyville w Luizjanie, a olej napędowy za pośrednictwem hubu paliwowego w Dębogórzu trafi do klientów Grupy Unimot - zaznaczyła spółka.

"Dostawa ze Stanów Zjednoczonych została zrealizowana bez konieczności wykorzystania naszego terminala przeładunkowego w Danii, ponieważ towar przypłynął bezpośrednio do Polski największym tankowcem, jaki może zostać obsłużony przez port w Gdyni, czyli statkiem o pojemności 38 tys. ton" - podkreślił wiceprezes Unimotu ds. handlowych Robert Brzozowski. Jak dodał, terminal w Danii pozwala Unimotowi na obsłużenie największych tankowców o pojemności 100 tys. ton i spółka prowadzi rozmowy dotyczące takich dostaw z kontrahentami na całym świecie.

5 lutego 2023 r. weszło w życie unijne embargo na import rosyjskich paliw gotowych. Znaczącą większość importu rosyjskich paliw stanowił olej napędowy.

Jak przypomniał Unimot, grupa przygotowywała się do uniezależnienia od dostaw paliw z Rosji od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, na początku kwietnia 2022 r. Unimot wynajął terminal w duńskim Gulfhavn, który umożliwia przeładunek oleju napędowego z największych tankowców przypływających do Europy z innych kierunków niż Rosja oraz dalszy transport paliwa do Polski, a także - w razie potrzeby - do wszystkich innych portów w basenie Morza Bałtyckiego. Dzięki terminalowi zrealizowano trzy dostawy oleju napędowego: dwie z Arabii Saudyjskiej i jedną z Indii.

W latach 2021-2022 Unimot sprowadzał również olej napędowy z rafinerii europejskich, w tym ze Szwecji, Finlandii, Niemiec i Holandii, bezpośrednio do portu w Gdyni. To kierunki, z których Grupa zamierza korzystać również teraz, po wprowadzeniu sankcji na produkty ropopochodne z Rosji - podkreśliła spółka.

Unimot to największy niezależny importer paliw w Polsce, a także operator sieci ponad 100 stacji paliw pod marką Avia. W ramach realizacji środków zaradczych przy przejmowaniu Lotosu przez PKN Orlen, do Unimotu ma trafić dziewięć terminali paliw Lotosu, a także zakłady produkcji asfaltów wraz z działem handlowym. Spółka działa także w obszarze OZE.

