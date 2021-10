Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zainaugurował jubileuszowy rok akademicki

Jubileuszowy, 85. rok akademicki zainaugurował we wtorek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Do uroczystej immatrykulacji przystąpili najlepsi nowo przyjęci przedstawiciele wydziałów uczelni, reprezentujący blisko 4 tys. studentów pierwszego roku.

Rektor uczelni prof. Celina M. Olszak wspomniała w przemówieniu o zmianach rozpoczętych w minionym roku akademickim, w tym - nowym statucie uczelni. "Jest on dla nas swojego rodzaju konstytucją, a ustanowione w nim zapisy dają podwaliny do rozwoju partycypacyjnego stylu zarządzania, innowacyjności i przedsiębiorczości, a także pracy zespołowej i projektowej, tak abyśmy wszyscy czuli się autentycznymi współgospodarzami naszej Alma Mater" - powiedziała.

"W ostatnim czasie zaangażowaliśmy się, wspólnie z innymi uczelniami z regionu Śląska, a także z Urzędem Miasta Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz Urzędem Marszałkowskim, w inicjatywę budowy Zielonej Strefy Nauki w Katowicach, która może stać się nie tylko wizytówką regionu, ale także niepowtarzalną szansą dla jego rozwoju" - dodała.

Przypomniała o nowym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego - gospodarka cyfrowa oraz nowych studia MBA in Corporate Goverance. Wśród nowości czekających na studentów jest też pierwszy uniwersytecki "Welcome Point" w województwie śląskim - przestrzeń służąca obsłudze studentów i pracowników zagranicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz miejsce spotkań i integracji ze społecznością akademicką. Cudzoziemcy mogą tam zasięgnąć informacji i pomocy w poznaniu regionu i miasta, znalezieniu zakwaterowania, legalizacji pobytu, czy nostryfikacji dyplomów. W tym roku na Uniwersytet Ekonomiczny przyjęto ponad 250 studentów z 45 krajów z całego świata, w tym 96 z wymiany. Łącznie obecnie na uczelni studiuje prawie 400 studentów zagranicznych.

List do uczestników uroczystości skierował prezydent RP Andrzej Duda, odczytał go jego społeczny doradca Zdzisław Sokal. "Uniwersytet to wyjątkowe miejsce, gdzie w dużej mierze kształtują się postawy i poglądy młodych ludzi, stąd tak ważne są otwartość na różne punkty widzenia i kultura debaty" - napisał prezydent dodając, że uczelnie są również miejscem kształcenia elit i przekazywania młodym pokoleniom akademickiego etosu.

List od premiera Mateusza Morawieckiego odczytał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. "W tym wyjątkowym dniu inauguracji obchodów 85-lecia uczelni przesyłam gratulacje i wyrazy szacunku oraz zapewnienie o mojej pamięci. Mam nadzieję, że w rozpoczynającym się roku wrócimy do takiego funkcjonowania uczelni, do jakiego przywykliśmy przed pandemią" - napisał szef rządu.

Wykład inauguracyjny pt. "Koncepcja wartości Mariany Mazzucato - heterodoksja, czy nowy paradygmat nauk ekonomicznych?" wygłosiła prof. Maja Szymura-Tyc.

Uroczystość inauguracji poprzedziło odsłonięcie pamiątkowej tablicy ku czci zmarłego rektora - seniora Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Leszka Żabińskiego oraz msza święta w kościele pw. Opatrzności Bożej w Katowicach.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał w grudniu 1936 r. Zaś 11 stycznia 1937 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego - kilkudziesięciu studentów rozpoczęło naukę na Wydziale Organizacji Przemysłowej. To jedna z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku, jedna z pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w kraju i największa uczelnia w regionie kształcąca w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych.

Obecnie w katowickim kampusie oraz filii w Rybniku kształci się w językach polskim i angielskim, na kierunkach o profilach ogólnoakademickim i praktycznym, blisko 9000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Działalność naukowo-badawcza uczelni jest prowadzona w dyscyplinach naukowych: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, a realizowana na czterech wydziałach: Ekonomii, Finansów, Informatyki i Komunikacji oraz Zarządzania.

