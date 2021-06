Uniwersytet w Białymstoku szuka wykonawcy siedziby filii w Wilnie

Do 15 lipca firmy mogą składać oferty na zaprojektowanie i budowę wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku - poinformowała PAP uczelnia. To trzeci przetarg w tej sprawie, uczelnia liczy na zainteresowanie także polskich firm.

W Wilnie od 2007 roku działa wydział ekonomiczno-informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku (UwB). Wydział ma budynek, ale ze względu na zły stan techniczny nie jest on użytkowany, ma być wyremontowany i rozbudowany. Będzie mieściła się w nim siedziba wydziału.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka UwB Katarzyna Dziedzik, przetarg został ogłoszony w czerwcu, zainteresowane firmy mogą zgłaszać oferty do 15 lipca. Dodała, że jest to już trzeci przetarg, w poprzednich nie udało się wyłonić wykonawcy.

Kanclerz Uniwersytetu w Białymstoku Tomasz Zalewski podał PAP, że w ostatnim przetargu nie zgłosili się żadni oferenci. "Mam nadzieje, że teraz będzie inaczej i nie ukrywam, że liczymy na zainteresowanie także firm z Polski. Powodzenie tej inwestycji jest ważne nie tylko dla uczelni, ale też dla mieszkających na Litwie młodych Polaków, którym umożliwiamy studia w języku polskim. Posiadanie własnej siedziby jest kluczowe dla funkcjonowania filii" - dodaje kanclerz.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie obiektu przy ul. Aguonu (Makowa) 22 w Wilnie wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami oraz zagospodarowaniem terenu.

Zalewski powiedział, że teren przeznaczony pod inwestycję ma ok. 2,2 tys. m kw. Dodał, że koncepcja zabudowy jest gotowa; ma to być czterokondygnacyjny budynek z mansardą i piwnicą o powierzchni (netto) nieco ponad 3,1 tys. m kw. To - jak ocenił Zalewski - "pozwoli zapewnić godne warunki nauki i pracy naszym studentom i pracownikom". Mamy dobre rozeznanie w lokalnych uwarunkowaniach. Tą wiedzą chętnie wesprzemy wykonawcę inwestycji.

Filia w Wilnie od początku miała problemy lokalowe, zajęcia odbywały się w wynajmowanych pomieszczeniach w kilku miejscach w Wilnie, co - jak informuje uczelnia - nie gwarantowało należytego komfortu studentom i pracownikom, oznaczało też dodatkowe wydatki dla uniwersytetu.

Budynek, w którym będzie się mieściła siedziba filii, należy do UwB od 2008 roku. Na rzecz wileńskiej filii przekazała go organizacja wspierająca rozwój polskiego szkolnictwa na Litwie - Universitas Studiorum Polona Vilnensis. Jak mówił wcześniej Zalewski, budynek ma powierzchnię ok. 300 m kw., ale nadaje się on tylko do remontu.

Budowa będzie finansowana ze środków własnych uczelni oraz dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. W 2018 roku resort deklarował wsparcie inwestycji kwotą blisko 19 mln zł.

Działający od października 2007 roku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie był pierwszym zagranicznym wydziałem utworzonym przez polską uczelnię. Była to również pierwsza filia uczelni zagranicznej na Litwie. W wileńskiej filii UwB studenci kształcą się na trzech kierunkach: ekonomii, informatyce i europeistyce; są to studia licencjackie. Od 2014 roku uruchomiono też studia II stopnia na kierunku ekonomia. Jak informuje uczelnia, do tej pory studia w wileńskiej filii ukończyło ponad 770 absolwentów; aktualnie kształci się blisko 230 studentów.

